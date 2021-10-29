  • 25°C
香港時間 : 20211029日 (五) 18:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【監管風暴】市監總局就《互聯網平台分類分級》徵求意見　要求超級平台不實施自我優待

股市 18:09 2021/10/29

分享：

市場監管總局10月29日就《互聯網平台分類分級指南（徵求意見稿）》及《互聯網平台落實主體責任指南（徵求意見稿）》公開徵求意見。意見稿針對超大型平台、大型平台經營者等，提出多項要求。

點擊睇意見稿全文

意見稿提出，將互聯網平台分三級，當中超級平台在中國上年度年活躍用戶不低於5億，核心業務至少涉及兩類平台業務，去年底估值不低於1萬億人幣，具有超強的限制商户接觸消費者（用戶）的能力。大型平台在中國的上年度年活躍用户不低於5000萬；中小平台在中國具有一定的年活躍用户。

市場監管總局提出，超大型平台經營者應當遵守公平和非歧視原則。提供相關產品或服務時，平等對待平台自身（或關聯企業）和平台內經營者，不實施自我優待。

超大型平台經營者應當建立健全數據安全審查與內控機制，對涉及用户個人信息的處理、數據跨境流動，涉及國家和社會公共利益的數據開發行為，必須嚴格依法依規進行，確保數據安全。另外，應當設置平台合規部門，不斷完善平台內部合規制度和合理機制。

相關文章：【互聯網監管】內地最高法院：將嚴懲「大數據殺熟」、平台逼迫二選一案件

【互聯網監管】國信辦就數據出境安全徵求意見　保障數據依法有序自由流動

編輯：區嘉俊

經濟 新經濟 中國

下一篇文章

【業績│內銀】工建中交同日放榜 工行第三季多賺逾一成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港股市況】恒生指數跌178點　平保續跌4%、平安好醫生跌近15%破底（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌178點　平保續跌4%、平安好醫生跌近15%破底（不斷更新）
【富途FUTU】富途老虎證券最新回應 富途：絕大多數現有客户來自香港及海外
【富途FUTU】富途老虎證券最新回應 富途：絕大多數現有客户來自香港及海外
【3800】保利協鑫終發布去年及上半年業績　中期轉賺24億人幣
【3800】保利協鑫終發布去年及上半年業績　中期轉賺24億人幣
【FB改名】Facebook正式改名為Meta拓元宇宙　以新面目迎接虛擬現實時代、美股盤前最多升近2%
【FB改名】Facebook正式改名為Meta拓元宇宙　以新面目迎接虛擬現實時代、美股盤前最多升近2%
【恒指夜期+ADR】夜期收市升92點　北水走資7.9億元（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升92點　北水走資7.9億元（不斷更新）
【美股期貨】納指期貨跌逾0.8%　蘋果盤前挫3.5%、亞馬遜跌4.7%（不斷更新）
【美股期貨】納指期貨跌逾0.8%　蘋果盤前挫3.5%、亞馬遜跌4.7%（不斷更新）