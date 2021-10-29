【監管風暴】市監總局就《互聯網平台分類分級》徵求意見　要求超級平台不實施自我優待

市場監管總局10月29日就《互聯網平台分類分級指南（徵求意見稿）》及《互聯網平台落實主體責任指南（徵求意見稿）》公開徵求意見。意見稿針對超大型平台、大型平台經營者等，提出多項要求。

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意見稿提出，將互聯網平台分三級，當中超級平台在中國上年度年活躍用戶不低於5億，核心業務至少涉及兩類平台業務，去年底估值不低於1萬億人幣，具有超強的限制商户接觸消費者（用戶）的能力。大型平台在中國的上年度年活躍用户不低於5000萬；中小平台在中國具有一定的年活躍用户。

市場監管總局提出，超大型平台經營者應當遵守公平和非歧視原則。提供相關產品或服務時，平等對待平台自身（或關聯企業）和平台內經營者，不實施自我優待。

超大型平台經營者應當建立健全數據安全審查與內控機制，對涉及用户個人信息的處理、數據跨境流動，涉及國家和社會公共利益的數據開發行為，必須嚴格依法依規進行，確保數據安全。另外，應當設置平台合規部門，不斷完善平台內部合規制度和合理機制。

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編輯：區嘉俊