【另類慳錢大法】美國男子買遊樂園全年票　7年來慳伙食費還清學生貸款買樓娶老婆

綜合外媒報道，加州一名男子在2014年實習時，偶然發現公司附近的六旗魔術山主題樂園（Six Flags Magic Mountain），花費150美元（約1,166.5港元）購買「全年通」，就可以在樂園中任食。正因為節省了每日的伙食費，男子就在7年間節省數千美元，不只償還學生貸款，更在洛杉磯買樓成功娶老婆。

【筍工推介】民政事務局招聘經理 月薪逾3.1萬元 有3年工作經驗即可申請 【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

戴倫（Dylan）表示，六旗魔術山的「全年通」約為150美元，每日可在樂團食兩餐及免費泊車，同時園方更無限量地提供零食及無酒精飲品，網站上列出兩個套餐價格為109.99美元（約855.3港幣元）連稅。

戴倫提到，2014年他在加州華倫西亞（Valencia）實習時，發現公司幾分鐘路程外的遊樂園，提供無限量經濟實惠的食物。他提到，在過去的7年間，自己大概在六旗樂園吃過2,000頓飯，每次價值50美分（約4港元）。他更指在樂園佞飯的第一個年頭，不曾到超市購物。

慳錢仲可以開班授徒 英慳錢狂人如何5年繳完22萬英鎊房貸？【見下頁】

不過有利就有弊，戴倫指樂園初時只提供漢堡和薯條，或者薄餅和麵包棒，或者三文治和汽水，套餐更包括雪糕餅乾等甜品，毫不健康，戴倫更因而變胖。不過幸好，後來樂園改良了餐單，更提供素食選擇。戴倫亦為了身體健康，通常會在樂園步行5000步，只為食一個沙津。

後來，戴倫6年前認識到現時的妻子後，已經大大減少了他的六旗「盛宴」，每周只在主題公園吃3到4頓午餐。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機