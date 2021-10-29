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【旅遊在即】英國全面清空「紅區」名單 11月起齊針旅客毋須隔離入境

環球政經 18:04 2021/10/29

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疫情漸趨穩定，英國逐步放寬旅遊限制。根據BBC報道，由11月1日起將移除被列入外遊風險最高紅色名單內餘下的7個國家，如哥倫比亞、巴拿馬及海地等，運輸大臣夏博思（Grant Shapps）表示，此做法將有助促進國際旅遊，大大刺激旅遊業。

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根據BBC報道指，英國交通部（DfT）宣布於下11月1日全面移除旅遊紅色名單內國家，當中包括哥倫比亞、秘魯、巴拿馬、厄瓜多爾、多米尼加共和國、委內瑞拉及海地，這些國家的旅客入境英格蘭、蘇格蘭、威爾士和北愛爾蘭後可以毋須隔離，這意味着，英國開放讓全球所有已完成接種新冠疫苗的旅客可免隔離入境。不過，交通部亦指，紅色名單和強制性飯店隔離不會完全取消，每三週會審查一次名單，視乎情況重新添加國家。

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運輸大臣夏博思（Grant Shapps）表示，政府內部醫療專家認為紅色名單中的7個國家，疫情不太嚴重，因此決定剔除7國。他又指此措施將有助促進國際旅遊、為旅遊業界帶來正面影響，繼以刺激旅遊業。

 

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責任編輯：羅浩濂

疫情 經濟 英國

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