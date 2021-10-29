英國將批准醫生處方電子煙 輔助吸煙者戒煙

據路透社報道，英國藥品和醫療產品監管署更新指引，批准國民保健署處方已獲批的電子煙產品作為戒煙工具，意味英國成為全球首個可處方電子煙的國家。

統計數字顯示，英國有意戒煙的煙民當中，最多人使用電子煙作為輔助工具，估計全國有360萬人吸食電子煙。英國衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）表示，相信電子煙是減低吸煙率的重要工具，相信新指引可以發揮效用。

電子煙生產商可以向當局提交產品審批，醫生會按個案情況決定是否處方電子煙作為戒煙工具。國民保健署強調，電子煙不代表完全無害，但所含的有害物質低於傳統煙草。

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責任編輯：龍紀瑩

