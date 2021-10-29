【有相睇】藍澄灣減價盤全屋靚裝　買家一睇即中　即場拍板斥657萬入市

不少準買家決定入市時都會特別留意心水屋苑的放盤單位，最近有買家就恰好預到心儀屋苑有業主減價賣樓，開開心心入市裝修、景觀都合心意的樓盤。利嘉閣地產司徒俊傑表示，青衣藍澄灣5座中層B室，單位實用面積約485平方呎，採兩房間隔，外望東南開揚池園景，以657.8萬元成交。

據了解，單位業主放盤約三個月，原叫價690萬元，最近降價，隨即吸引客人預約睇樓。買家已留意屋苑單位一段時間，心儀景觀開揚及裝修企理的單位，即以657.8萬元承接，累減約32.2萬元或約4.7%，實用面積呎價約13,563元。

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由代理提供的單位相可見，單位內櫳光猛新淨，且家具設施齊全，外望泳池。代理指，買家一看到上述單位，便覺得正是心中所屬，故立即約睇，睇樓後即日議價扑鎚，並成功議價成交。

據悉，原業主於2015年2月，以約472萬元購入上述單位，持貨約6年，現轉手帳面獲利約185.8萬元，物業升值約39%。

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