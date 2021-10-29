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【港交所388】渣打：港交所收多宗新股上市申請　有望未來季度實現

股市 17:53 2021/10/29

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【港交所388】渣打：港交所收多宗新股上市申請　有望未來季度實現

港交所 （00388） 此前公布第三季業績，季內新股招股上市速度減慢。港交所行政總裁歐冠昇在投資者會議上透露，發言人現時更加審慎，等待監管當局澄清並進行必要調整。盡管如此，港交所仍收到200多宗的上市申請，這些申請應該會在未來幾個季度實現。

渣打發表報告總結歐冠昇在投資者會議上的重點言論。報告提到，歐冠昇預期港交所推出的MSCI 中國A50互聯互通指數期貨，相對於新交所的富時中國 A50 期貨，其成交量份額約為3%至4%。歐冠昇又預計，未來1至2年，該指數期貨產品不會成為實質性的利潤驅動因素。

中金下調港交所目標價至580元【下一頁】

談到政府上調股票印花稅的影響，渣打稱注意到8月21日上調印花稅後，現貨市場交易量下降，但稱這是在投資者興趣下降、整體市場萎縮和股市波動加劇的背景下發生。

渣打維持港交所「買入」評級，予目標價係587元，潛在下行風險包括與境內資本市場的商業競爭加劇、現金市場流通速度較低，以及中國境內費用降低帶來壓力。

相關文章：【大行報告】中金：下調港交所目標價至580元、維持「跑贏大市」評級　季績符合預期

【SPAC】金發局回應港交所SPAC諮詢　認同增設投資者門檻

 

港股 香港交易所（00388） 歐冠昇 香港交易及結算所有限公司 指數期貨 互聯互通

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