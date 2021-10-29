【業績︱煤炭】兗州煤業上季多賺2.3倍　擬改名至「兗礦能源」　股息率達10厘

▲ 兗州煤業上季多賺2.3倍 擬改名至「兗礦能源」

兗州煤業 （01171） 建議改名至「兗礦能源」，反映公司已由單一煤炭開採與銷售的地方區域性企業，發展成為多產業并舉及全球佈局的國際化能源集團。同時，兗州煤業公布首三季業績，淨利潤115.3億元（人民幣，下同），按年升65.2%，若扣除非經常性損益，淨利潤則升1.4倍至117.6億元，營業收入為 1,050.4億元，按年減少36.2%。

近期煤炭股回吐，兗州煤業全日僅微升0.2%，報11.54元，成交2.9億元，股息率達10.5厘。

兗州煤業料首三季淨利潤按年升近65%，看【下一頁】

單計第三季，兗州煤業淨利潤為54.9億元，按年升2.3倍，扣除非經常性損益，淨利潤則升1.9倍至56.9億元，營收跌19.3%至396.6億元。

公司指，受惠煤炭、煤化工主要產品價格上漲，淨利有所上升。首三季生產商品煤7,777萬噸，按年跌14.1%，銷售煤炭7,719萬噸，減少31.9%。

另外，兗州煤業建議由「兗州煤業股份有限公司」更改為「兗礦能源集團股份有限公司」。公司表示，自上市以來，公司始終堅持以產業運營為基礎、以資本運作促發展，借力資本市場積極推進產業結構優化升級和佈局調整。公司將積極落實國家雙碳戰略部署、拓展新產業佈局，打造全球清潔能源綜合服務商。名稱變更能夠更加全面反映公司業務內涵和產業佈局，適應經營管理及業務發展需要。

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編輯：袁諾曦

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