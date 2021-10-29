BLACKPINK成員Lisa返泰國慶開關？ 經紀公司否認

泰國為加快旅遊業復甦，當局於11月起開放46個國家或地區已完成接種新冠疫苗的旅客，可免隔離入境。泰國為吸引旅客及慶祝重開邊境，泰國旅遊局遂邀請南韓女團BLACKPINK 泰籍成員Lisa，參加布吉島跨年倒數活動，惟被Lisa經理人公司拒絕。

泰國開放46地打齊疫苗者免隔離入境 港人有份 【下一頁】

南韓女團BLACKPINK全球爆紅，當中泰籍成員Lisa（Lalisa Manoban）知名度極高。乘泰國即將開關，泰國旅遊局（TAT）打算邀請Lisa參加布吉島跨年活動，希望吸引更多旅客前往布吉旅遊。

雖然早前（28日）有聲明確認Lisa將出席跨年活動，但其後Lisa經紀人公司YG娛樂（YG Entertainment）澄清，Lisa年底行程爆滿，無暇前往泰國參加活動。

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泰國總理巴育（Prayuth Chan-ocha） 周四（28日）表示，對Lisa無法出席倒數活動表示失望。當地旅遊局指尊重YG娛樂的決定，希望日後有機會與Lisa合作。

BLACKPINK其他成員

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泰國吸外資料推新簽證計劃 子女配偶亦受惠 【下一頁】

據悉，泰國當局計劃斥資 1 億泰銖（約2,300萬港元）舉辦跨年活動，成功邀請意大利盲人男高音Andrea Bocelli。此外，泰國亦打算在其他主要旅遊區舉辦音樂藝術活動，希望刺激國內旅遊業。

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責任編輯：郭麗明