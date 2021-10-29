世衛呼籲G20國家資助1825億 助結束全球疫情

新冠肺炎疫情大流行至今，不少民眾迫切希望結束疫情，恢復正常生活。世界衛生組織（WHO）呼籲，二十國集團（G20）國家提供234億美元（約1825億港元）資助，確保貧窮國家得到新冠疫苗等物資，結束新冠疫情大流行。世衛總幹事譚德塞指，計劃可挽救500萬人生命。

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G20國集團峰會將於周末在羅馬舉行，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周四（28日）呼籲，20國家領導人為世衛旗下的防疫計劃「Access to COVID-19 Tools Accelerator」（簡稱ACT-A）提供234億美元資金，確保未來1年內貧窮國家獲得疫苗、病毒測試裝備及藥物。

當中70億美元（546億港元）預算將用於疫苗及檢測，59億美元（約460億港元）則用於改善公共醫療系統，另外35億美元（約273億港元）則會用於購買抗病毒藥物、醫療用氧氣及皮質類固醇藥物（corticosteroids）。

計劃最新更新顯示，世衛將會購買美國藥廠默沙東（Merck）研發的口服藥。ACT-A計劃書中指出，若口服藥獲得監管機構批准，每個療程成本可降至10美元（約78港元）。

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譚德塞指，G20國家領導人擁有結束疫情大流行所需的政治和財政力量，可挽救500萬人生命。ACT-A計劃特使兼前瑞典首相比爾特（Carl Bildt）表示，雖然234億美元資助看似金額龐大，但與疫情大流行對全球經濟造成的損害對比並不算多。他承認，正為計劃前期融資努力，希望並敦促G20國集團承諾結束疫情。

世衞首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）表示，新冠疫苗公平分配計劃（COVAX）已向140多個中低收入國家提供約4億劑疫苗，惟相關國家疫苗接種率仍然很低。

斯瓦米納坦指，約有82個國家年底前無法實現世衛定下的目標，4成人口接種。她批評富裕國家接種加強劑阻礙窮國獲得疫苗，指每日近100萬劑加強劑接種，數字是低收入國家每日接種劑疫苗數目3倍。

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責任編輯：李俊儀