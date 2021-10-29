  • 25°C
香港時間 : 20211029日 (五) 18:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

世衛呼籲G20國家資助1825億 助結束全球疫情

環球社會熱點 18:18 2021/10/29

分享：

新冠肺炎疫情大流行至今，不少民眾迫切希望結束疫情，恢復正常生活。世界衛生組織（WHO）呼籲，二十國集團（G20）國家提供234億美元（約1825億港元）資助，確保貧窮國家得到新冠疫苗等物資，結束新冠疫情大流行。世衛總幹事譚德塞指，計劃可挽救500萬人生命。

全球新冠確診及死亡人數回升 歐洲成重災區 【下一頁】

G20國集團峰會將於周末在羅馬舉行，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周四（28日）呼籲，20國家領導人為世衛旗下的防疫計劃「Access to COVID-19 Tools Accelerator」（簡稱ACT-A）提供234億美元資金，確保未來1年內貧窮國家獲得疫苗、病毒測試裝備及藥物。

當中70億美元（546億港元）預算將用於疫苗及檢測，59億美元（約460億港元）則用於改善公共醫療系統，另外35億美元（約273億港元）則會用於購買抗病毒藥物、醫療用氧氣及皮質類固醇藥物（corticosteroids）。

計劃最新更新顯示，世衛將會購買美國藥廠默沙東（Merck）研發的口服藥。ACT-A計劃書中指出，若口服藥獲得監管機構批准，每個療程成本可降至10美元（約78港元）。

默沙東簽專利授權協議 允其他藥廠產抗新冠口服藥 【下一頁】

譚德塞指，G20國家領導人擁有結束疫情大流行所需的政治和財政力量，可挽救500萬人生命。ACT-A計劃特使兼前瑞典首相比爾特（Carl Bildt）表示，雖然234億美元資助看似金額龐大，但與疫情大流行對全球經濟造成的損害對比並不算多。他承認，正為計劃前期融資努力，希望並敦促G20國集團承諾結束疫情。

世衞首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）表示，新冠疫苗公平分配計劃（COVAX）已向140多個中低收入國家提供約4億劑疫苗，惟相關國家疫苗接種率仍然很低。

斯瓦米納坦指，約有82個國家年底前無法實現世衛定下的目標，4成人口接種。她批評富裕國家接種加強劑阻礙窮國獲得疫苗，指每日近100萬劑加強劑接種，數字是低收入國家每日接種劑疫苗數目3倍。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

相關文章

【輝瑞疫苗】美研究：5至11歲兒童接種副作用輕微
今日
【輝瑞疫苗】美研究：5至11歲兒童接種副作用輕微
【俄羅斯疫情】新冠死亡創新高 莫斯科再次封城
今日
【俄羅斯疫情】新冠死亡創新高 莫斯科再次封城
英國清空旅遊「紅區」名單 11月齊針旅客免隔離入境
今日
英國清空旅遊「紅區」名單 11月齊針旅客免隔離入境
【新冠疫情】全球確診及死亡人數回升 歐洲成重災區
今日
【新冠疫情】全球確診及死亡人數回升 歐洲成重災區
【新冠疫苗】加州餐廳無查接種狀況 被勒令停業
2021/10/28
【新冠疫苗】加州餐廳無查接種狀況 被勒令停業

你可能感興趣

【輝瑞疫苗】美研究：5至11歲兒童接種副作用輕微
今日 13:38
【輝瑞疫苗】美研究：5至11歲兒童接種副作用輕微
【俄羅斯疫情】新冠死亡創新高 莫斯科再次封城
今日 12:22
【俄羅斯疫情】新冠死亡創新高 莫斯科再次封城
英國清空旅遊「紅區」名單 11月齊針旅客免隔離入境
今日 13:30
英國清空旅遊「紅區」名單 11月齊針旅客免隔離入境
人口 疫情 疫苗 世界衞生組織 譚德塞 新冠肺炎疫情 G20 新冠肺炎

上一篇文章

日本自民黨或難守眾議院多數 執政需靠盟友

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月29日 時間18:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠疫情】全球確診及死亡人數回升 歐洲成重災區
【新冠疫情】全球確診及死亡人數回升 歐洲成重災區
【BNO移民英國】10大平均年薪最高及最低職業
【BNO移民英國】10大平均年薪最高及最低職業
美國非裔名作家批抨新超人性取向 恐失大學教席
美國非裔名作家批抨新超人性取向 恐失大學教席
新型冠狀肺炎全球疫情（10月29日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月29日 時間18:00）
【新加坡疫情】首次突破5000宗確診 衛生部形容情況異常
【新加坡疫情】首次突破5000宗確診 衛生部形容情況異常
英媒揭秘財相身家 老婆有錢過英女王
英媒揭秘財相身家 老婆有錢過英女王