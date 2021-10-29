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【息口走勢】銀公：短期香港利率仍維持低水　關注聯儲局買債評論

股市 17:16 2021/10/29

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【息口走勢】銀公：短期香港利率仍維持低水　關注聯儲局買債評論

香港銀行公會今日舉行例會，會上提到香港的經濟前景及「跨境理財通」啟通情況。銀行公會表示，對下半年經濟表現審慎樂觀，但強調變種病毒仍然威脅世界各地，對經濟復蘇存在不穩定性。另外，美聯儲將於下周議息，銀公預期短期內香港利率仍然會保持低水。

政府將於下周一（11月1日）公布第三季經濟數據，銀公發言人表示，對下半年經濟表現審慎樂觀，主要考慮到本港疫情漸趨穩定，而且8月份起市民開始收到政府派發的消費券，加上就業情況持續改善，零售市道有所改善，並帶動其他商業活動，這將刺激貸款及其他金融服務的需求，但仍然要留意變種病毒的發展。

外圍方面，美國聯儲局下周議息，市場預期儲局將會宣布縮減買債規模。銀公預期，短期內香港利率仍會保持較低水平，而本港銀行體系相當穩健，有能力應付市場波動可能帶來的衝擊。

另外，「跨境理財通」啟動至今接近兩周，銀公指多間會員銀行都積極參與，而據其了解，推出至今大致運作暢順，市場反應正面，收到不少客戶查詢。

銀公又指，正如過往推出「滬深港通」、「債券通」等互聯互通措施，需要時間讓客戶和金融機構熟習，相信「理財通」也一樣，期望日後在風險可控的原則下，逐步擴大產品的種類及額度等。銀公將會聯同其他業界組織，舉辦跨境理財通的投資者教育活動。

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*同場加映 →【ET開市直擊】港股10月大反彈 萬聖節後再部署（附Time code） 

 

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