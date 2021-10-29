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【市區上車盤】為覓理想安樂窩　上車客453萬購得寶花園　低市價4%

股樓投資 17:38 2021/10/29

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樓價持續高企，500萬元以下的市區盤供應不多，但亦有選擇。利嘉閣莊雅琁說，九龍灣得寶花園G座中低層8室，實用面積253平方呎，一房間隔，望內園景，近日以453萬元易手，比市價平4％，實用呎價約17,905元。代理續說，買家為上車客，一直物色區內樓盤作置業之用。 

值得留意的是，得寶花園入門門檻低，不乏500萬元以下的放盤，而屋苑最大賣點是交通方便，除了鄰近九龍灣地鐵站，附近亦有巴士和小巴。此外，屋苑基座設有商場，又毗鄰淘大商場及德福廣場，生活配套一應俱全。不過，屋苑早於1984年開始入伙，樓齡偏高，要留意維修問題。 

據了解，原業主於2018年2月，以約420萬元購入上述單位，持貨約3年，現帳面獲利約33萬元，物業期內升值約7.9%。 

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