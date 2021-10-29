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【業績│內銀】工建中交同日放榜 建行第三季多賺逾15%

股市 19:57 2021/10/29

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工行 （01398） 、建行 （00939） 、中行 （03988） 及交行 （03328） 將於今日收市後公布業績。建行第三季利潤增長15.6%至788.5億元（人民幣，下同）。首九個月淨利息收益率為2.12%。不良貸款率1.51%，較上年末下降0.05個百分點；撥備覆蓋率為228.55%，較上年末上升14.96個百分點。

工行第三季賺883.5億元，按年升10.6%，增幅主要由利息淨收入上升帶動。第三季利息淨收入為1748.6億元，按年升7.3%，而手續費及佣金淨收入則輕微倒退。

中行第三季股東應享稅後利潤按年增13.2%，至507.1億元，季內淨利息收入升2.4%至1072.4億元，但手續費及佣金收支淨額則跌3.3%至1705.8億元。

交行第三季純利為223.4億元，較去年同期大增37.9%。期內淨利息收入升約1%，而手續費及佣金淨收入則升逾4%。今年首三季，交行淨利息收益率1.55%，按年下降1個點子，而淨利息收入在規模增長帶動下升4.6%；手續費及佣金淨收入則增3.3%。

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