【業績｜汽車股】長城汽車第三季純利跌1.72%　董事長：對第四季銷售感樂觀

▲ 【業績｜汽車】長城汽車第三季盈利跌1.72%

長城汽車 （02333） 公布，截至9月底第三季淨利潤14.2億元（人民幣；下同），按年跌1.72%。期內，長汽營業總收入為288.7億元，按年增10.1%，基本每股收益0.15元，按年跌3.42%。長城汽車周五收市報35.1元，全日升2.78%，成交金額14.42億。

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今年首三季計，長城汽車淨利潤按年增91.1%至49.4億元，因整車銷量及毛利增加所致。期內營業總收入按年增46.1%至907.97億元，基本每股收益按年增90.6%至0.54元，

長城汽車第三季經營活動產生的現金流量淨額為15.7億元，首三季經營活動產生的現金流淨額則為166.8億元，去年同期現金淨流出額為2.6億元，按年增6522.45%。

長城汽車董事長魏建軍表示，集團將繼續推進新能源與智能化技術發展，隨推出更多新車型，將有助促進銷售和市場份額持續提升，對第四季銷售表現感樂觀。

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編輯：曾樂詩

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