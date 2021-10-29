麥當勞四款全新鏡仔卡下周登場 教主Anson Lo、Frankie 及 Jeremy 陪你食炸雞 鏡仔卡背面有咩玄機?

麥當勞上周起與MIRROR推出全新口味麥炸雞，全城掀起一股食麥炸雞熱潮。踏入 11 月，人氣男團MIRROR成軍三週年紀念日快將來臨，麥當勞與各位鏡粉一同舉辦的慶祝活動也將展開，下週一（11月1日）起，麥當勞將推出全新四款鏡仔卡。

MIRROR仍極受廣告商歡迎 頭50個廣告開支最高品牌 26%都搵鏡仔參與，詳見【下一頁】



全套 16 款鏡仔卡連續四星期分階段推出，下周一起，麥當勞 App 用戶可憑不同指定電子優惠券，以優惠價購買麥炸雞，並獲得隨機派發的全新四款鏡仔卡，是次登場的將會有粉紅教主Anson Lo、皮皮 Frankie 和花美男 Jeremy ，加上全新推出的一款團體卡，數量有限，送完即止。

【鏡粉打卡勝地】麥當勞 X MIRROR 推期間限定主題店+個人專屬餐廳+110架專屬巴士 慶成軍三周年 (多圖)，詳見【下一頁】



每張鏡仔卡的背面也有圖案，究竟隱藏甚麼玄機呢？原來麥當勞是次推出的鏡仔卡設計別出心裁，除了正面是成員肖像外，背面更是成員親手繪畫的 Q版自畫像。大家只要集齊 16 張鏡仔卡，即可拼湊出一幅完整拼圖「合照」。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

成員的自畫像別具個人特色，紛紛在可愛形象下展現自己的特點，例如姜濤手持籃球、站在正中間的教主 Anson Lo 則以耳環點綴造型、Edan 就展現平常吃薯條的模樣，以及化身成獨角獸的花美男 Jeremy 等，所有鏡仔卡均數量有限，送完即止。

同時，下週麥當勞 App 亦會推出多款優惠券，讓大家歎美食同時換購鏡仔卡，優惠券包括：「35元歎爆蒜麥炸雞(2 件)配飲品」，另外還可憑「25元歎原味或蜜糖 BBQ 麥炸雞(1 件) 配士多啤梨蛋糕脆脆麥旋風」。還有「惠顧超值套餐可加$10 配原味或蜜糖 BBQ 麥炸雞(1 件)」或「$22 歎原味或蜜糖 BBQ 麥炸雞(1 件)配朱古力批」，便可以超值價品嚐麥炸雞。凡使用以上電子優惠券均可獲贈隨機附送的鏡仔卡一張。如想跟朋友一起分享麥炸雞的「脆」味，不妨使用「80元歎麥炸雞二人派對超值套餐」優惠券，享受雙倍快樂，更可獲隨機派發鏡仔卡兩張。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【MIRROR餐優惠】麥當勞聯乘滙豐推信用卡簽賬優惠 鏡仔麥炸雞餐買一送一 優惠期有呢兩日，詳見【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍