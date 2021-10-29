  • 25°C
香港時間 : 20211029日 (五) 23:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
此為 hket App 限定文章
免費下載即享足本內容
在App開啟
立即掃描下載

【LCID】電動車初創Lucid明起正式交車、股價再升6%　曾協助打造Tesla車款（附新車圖輯）

22:23 2021/10/29

分享：

【LCID】曾協助打造Tesla車款　初創Lucid明起正式交車

被稱為Tesla（美：TSLA）勁敵的電動車初創Lucid（美：LCID）周四曾飆升47%，高見39.78美元，之後回落至35.48美元收市。Lucid確認價值16.9萬美元的Air Dream Edition房車將於周六（30日）開始向首批客戶交付。Lucid周五美股早段最多高見41.6美元，最新升幅收窄至6%，新報37.72美元。

Lucid Air Dream Edition設計

    點擊圖片放大
    +7
    +6

Lucid行政總裁Peter Rawlinson曾協助打造Tesla Model S車款。他表示，全球只有Lucid和Tesla這兩家電動車廠，能設計、開發、自行生產電動車，製造範圍涵蓋電池組、馬達、變流器、軟體、變速箱。

Lucid於7月份曾告知投資者，預計在2022年生產2萬輛Lucid Air房車，產生超過22億美元的收入。

據美國環保署稱，Dream Edition是Lucid旗艦房車的特別版，售價16.9萬美元，續航里程可達520英里。入門級車型Lucid Air房車的售價為7.74萬美元起。

相關文章：電動車初創Lucid借殼上市　近年最大SPAC上市個案

【Tesla】Tesla據報向寧德時代預訂45吉瓦時磷酸鐵鋰電池

【Tesla】通用汽車CEO：2025年電動車銷量能趕上Tesla

編輯：區嘉俊

*同場加映 →【ET開市直擊】港股10月大反彈 萬聖節後再部署（附Time code） 

美股 Tesla 電動車

上一篇文章

【富途FUTU】富途周五再跌9%、高位跌逾7成　李華：不存在倒閉問題、人行官員批「從事非法金融活動」（第二版）

下一篇文章

【FB改名】Facebook改名Meta拓元宇宙　主攻虛擬現實時代、美股盤前升幅收窄至1%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【人幣定存】人幣定存罕現破頂息 1個月短存享5厘年息
【人幣定存】人幣定存罕現破頂息 1個月短存享5厘年息
【虛擬貨幣】爆紅《魷魚遊戲》催生SQUID魷魚幣　周四至今飆升2800%
【虛擬貨幣】爆紅《魷魚遊戲》催生SQUID魷魚幣　周四至今飆升2800%
【港元定存】3個月港元定存最高息3.28厘 3大小銀行超高息最後召集
【港元定存】3個月港元定存最高息3.28厘 3大小銀行超高息最後召集
【富途FUTU】富途周五再跌9%、高位跌逾7成　李華：不存在倒閉問題、人行官員批「從事非法金融活動」（第二版）
【富途FUTU】富途周五再跌9%、高位跌逾7成　李華：不存在倒閉問題、人行官員批「從事非法金融活動」（第二版）
【FB改名】Facebook改名Meta拓元宇宙　主攻虛擬現實時代、美股盤前升幅收窄至1%
【FB改名】Facebook改名Meta拓元宇宙　主攻虛擬現實時代、美股盤前升幅收窄至1%
【富途FUTU】富瑞：富途證券35%收費客戶來自內地　關注內地投資者能否利用離岸銀行戶口開設證券帳戶
【富途FUTU】富瑞：富途證券35%收費客戶來自內地　關注內地投資者能否利用離岸銀行戶口開設證券帳戶