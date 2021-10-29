【LCID】曾協助打造Tesla車款　初創Lucid明起正式交車（附新車圖輯）

▲ 【LCID】曾協助打造Tesla車款 初創Lucid明起正式交車

被稱為Tesla（美：TSLA）勁敵的電動車初創Lucid（美：LCID）周四曾飆升47%，高見39.78美元，之後回落至35.48美元收市。Lucid確認價值16.9萬美元的Air Dream Edition房車將於周六（30日）開始向首批客戶交付。

Lucid Air Dream Edition設計

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

截至周五下午4時43分，Lucid盤前升7.5%，報38.1美元。

Lucid行政總裁Peter Rawlinson曾協助打造Tesla Model S車款。他表示，全球只有Lucid和Tesla這兩家電動車廠，能設計、開發、自行生產電動車，製造範圍涵蓋電池組、馬達、變流器、軟體、變速箱。

Lucid於7月份曾告知投資者，預計在2022年生產2萬輛Lucid Air房車，產生超過22億美元的收入。

據美國環保署稱，Dream Edition是Lucid旗艦房車的特別版，售價16.9萬美元，續航里程可達520英里。 入門級車型Lucid Air房車的售價為7.74萬美元起。

相關文章：電動車初創Lucid借殼上市 近年最大SPAC上市個案

【Tesla】Tesla據報向寧德時代預訂45吉瓦時磷酸鐵鋰電池

【Tesla】通用汽車CEO：2025年電動車銷量能趕上Tesla

編輯：區嘉俊

*同場加映 →【ET開市直擊】港股10月大反彈 萬聖節後再部署（附Time code）