【有相睇】海堤灣畔1,238萬易手　創出屋苑分層新高　代理：同類單位兩日貴100萬

雖然近期二手市道轉淡，但個別屋苑仍錄高價成交。美聯吳惠斌說，東涌海堤灣畔3座高層B室，實用面積854平方呎，三房一套加工人套房間隔，早前以1,238萬元易手，實用呎價14,496元，創該屋苑分層新高。

吳惠斌說，買家早前留意東涌海景單位，最後鎖定海堤灣畔為心儀屋苑，眼見該屋苑放盤不多，而且上址有開揚景觀，即使業主僅「象徵式」減價2萬元，仍決定入市。他續說，海堤灣畔1座高層G室，實用面積同為854平方呎，樓層及景觀相近，兩日前以1,138萬元易手。換言之，今次3座單位遲兩日成交，但賣貴了100萬元。

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從代理提供的相片可見，單位裝修企理，而且有開揚海景。資料顯示，原業主於2007年以372萬元購入上址，持貨14年，現帳面賺866萬元，物業期內升值約2.3倍。

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