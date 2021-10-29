【COP26】MSCI倡全球強制披露氣候相關信息　助滿足投資者ESG投資需求

▲ MSCI倡全球強制披露氣候相關信息 助滿足投資者ESG投資需求

氣候變化及能源危機成為近期市場關注熱點。在第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）召開前夕，MSCI總裁兼首席營運官Baer Pettit表示，開發ESG和氣候指標和其他的分析工具，需要高品質的資料，呼籲全球決策者要求強制氣候相關披露，公司至少必須披露其二氧化碳總影響及其主要供應商的排放情況，有關強制性披露有助滿足投資者對氣候資料日益增加的需求。

Baer Pettit認為，在全球範圍內，勞動力、產品和原材料短缺及通脹水平攀升，而這一切都逐漸蔓延到全球經濟。世界的相互依賴程度，正在改變整個投資行業，投資者越來越將ESG和氣候問題看作取得長期財務業績的關鍵驅動因素。

據MSCI數據顯示，從2007年9月至2021年9月期間，無論是MSCI新興市場ESG領先指數還是MSCI中國ESG領先指數，相對其母指數均有超額收益。

MSCI董事總經理兼大中華區營運決策委員會主席吳佳青表示，低碳轉型是目前發展的方向，相信ESG投資會持續增長。吳佳青又指，中國的交易所推出ESG指引是必要的，且越快越好。

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記者：梁安琪