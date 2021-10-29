【Google新機】Pixel 6 Pro庫存不足　買手機要排候補

Google日前在秋季發布會上宣布，推出搭載自家芯片Google Tensor的5G旗艦手機Pixel 6系列，深受一眾機迷歡迎。據外媒《9To5Google》引述官方消息，由於Pixel 6 Pro需求過大，運輸時間受到影響，Google表示目前購買Pixel 6 Pro的用家，需排候補名單。

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據外媒引述Google Store消息指，目前Pixel 6 Pro供貨緊張，現時在官網購買的用家，將被列入候補名單，當手機到貨時，Google將會通知買家。不過，Google就未有透露到貨時間，僅表示會將候補名單提供予各大零售商，如B&H Photo、亞馬遜（Amazon）、百思買（Best Buy）等，有貨將會立刻作出通知，用家也可自行向各大授權經銷商查詢。

報道提及，目前多間零售商已宣布Pixel 6 Pro缺貨，亞馬遜就在Pixel 6 Pro正式發售當天，已顯示：「這款手機已售罄。」同時，百思買和Target也表示該款手機已全部售出；另外，B&H網站則顯示，Pixel 6 Pro「即將推出」。

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至於Pixel 6，Google Store官網上就顯示，將會如期在11月中開始發貨。但有部分電訊商指出，該系列手機的發貨日期將稍微延誤，但就未有清楚列明將會延誤到何時。

責任編輯：何子澄