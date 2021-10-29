【政治正確】為達至性別多元化解僱白人男高層　美公司涉歧視被判賠償1000萬美元

據CNN報道，美國一名男子指控前東家為了達至公司職員性別多元化，解僱了他後，改為聘請了兩名女性員工，控告該公司不當解僱。他最終獲判勝訴，公司須賠償1000萬美元。

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被無理解僱的男子名為杜華（David Duvall），入稟狀顯示，他於2013年在北卡羅來納州的非牟利衛生機構Novant Health Inc.任職營銷和傳播高級副總裁，該公司擁有15個醫療中心和1,800多名醫生。然而在無預警下，公司於2018年7月30日解僱了他。入稟狀又透露，一般情況下，被解僱的高層人士都會提前30 天收到解僱通知，但杜華沒有獲得任何解釋。

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入稟狀提到，杜華在職時「表現出色，超出了業績預期」。而就在他離職後，公司聘用了一名白人女性和一名黑人女性，只為了增加 Novant 高層人士的性別和種族多樣性，他認為這舉構成了性別和種族歧視。

至周二，陪審團裁定，杜華已證明他的種族（白種人）、性別（男性），屬Novant Health解僱他的因素，同時Novant Health須向杜華支付1000萬美元懲罰性賠償。

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