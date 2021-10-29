【小米新機】小米平價機Redmi Note 11 Pro系列登場　支援5G及120W快充（多圖）

▲ Redmi Note 11配備6.67 吋 FHD+ 90Hz LCD 屏幕，指紋模組側置。Redmi Note 11 Pro 和 Pro+則搭載6.67吋 FHD+ 三星AMOLED屏幕，更新率和觸控採樣率分別是120Hz和360Hz，並採用屏下指紋辦識。

小米旗下紅米（Redmi）日前推出新平價5G手機Redmi Note 11系列，包括Redmi Note 11 Pro+、Note 11 Pro、Note 11 5G三款手機。Redmi Note 11 Pro+更支援120W快充及搭載1億像素鏡頭。

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Redmi Note 11配備6.67 吋 FHD+ 90Hz LCD 屏幕，指紋模組側置。Redmi Note 11 Pro 和 Pro+則搭載6.67吋 FHD+ 三星AMOLED屏幕，更新率和觸控採樣率分別是120Hz和360Hz，並採用屏下指紋辦識。

而Redmi Note 11 Pro和Pro+兩機最主要的分別是在於續航力，Redmi Note 11 Pro設有5160mAh電量，可支援67W 快充。據小米指，只需45分鐘就可以充滿電量。Pro+機款則支援現時最快的120W快充功能，只需充電15分鐘可充滿電量。

在相機配置方面，Redmi Note 11 Pro 系列支援都1億像素鏡頭3鏡頭主相機，由1.08億像素鏡頭 + 800 萬像素超廣角 + 200 萬像素長焦微距鏡頭組成，主攝達到當今手機最高像素的規格。

Redmi Note 11設有黑、綠、紫、藍共4種機身顏色，設 6GB+128GB、8GB+128GB 及 8GB+256GB 三個版本，定價分別是 1,799 人民幣（約2,189港元）、1,999 人民幣（約2,432港元）及 2,199 人民幣（約2,675港元）。

Redmi Note 11 系列將於11月1日凌晨起，在中國市場開售。據悉，該機款明年可能會香港市場推出，不過規格將會與中國市場版本略有不同。

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記者：黃顯晴