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【稅貸戰2021】富邦稅貸息1.49厘　全城第5低

16:10 2021/10/29

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富邦新推出稅貸最低息1.49厘，雖加價逾一成，但仍為市面第5低息。

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富邦今天（10月29日）新推出稅務貸款，最低息為1.49厘，以借貸額80萬元及還款期6個月計，為至今已出招的11間大小行中第5低。不過，近年擅打割價戰的富邦，去年最平息為1.28厘，當時為市面第2低息，惟今年卻加價0.21厘；倘以幅度計，加幅高達16%。

綜觀各大小行搶攻「綠色炸彈」的商機，大新 （02356） 以1.08厘高踞平霸榜，東亞 （00023） 及星展則以1.33厘並列第2，恒生 （00011） 的1.35厘也打入平息榜三甲，花旗則以1.38厘排第4。惟過往以殺價王姿態攻堅的華僑永亨信用財務，暫未見發功。

如此一來，今年以大行較進取，例如東亞、星展、恒生及花旗齊打價格戰，一改往年主要是中小行鬥以平息的割喉戰突圍。

恒生新推稅貸息1.35厘  全城第3低【下一頁

此外，檢視新一輪稅貸大混戰中，至今已有7行減價，恒生的劈幅為第2大，從去年2.01厘降至今年1.35厘，下調0.66厘；倘以幅度計，削幅32.8%，緊次於星展的33.8%劈幅。

若把財務公司計算在內，Aeon信貸財務的最低稅貸息為3.12厘，跟上年一樣沒加價，以借貸額10萬元及12個月計。惟比拼現金回贈，該行向合資格人士最多回贈1萬元現金，暫為市面上最豪，惟附帶條件包括須至少借60萬元等，而借50萬元也有6,000元回贈。單計傳統銀行及虛擬銀行的話，花旗以4,000元回贈最慷慨，恒生最高也有2,000元。虛銀眾安（ZA Bank）則向合資格全新客戶餽贈400元現金獎賞。

至於以貸款上限相較量，中銀香港 （02388） 及工銀亞洲齊以400萬元為最高。然而，以震撼價來看，則以大新的1.08厘為殺價王。

相關新聞： 【2021稅貸戰】Aeon信貸推稅貸計劃 最高可獲1萬現金回贈

 【2021稅貸戰】大行連環出招搶稅貸商機 8行稅貸息最低1.08厘

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

工銀亞洲 眾安銀行 中銀香港（02388） Aeon 信貸（00900） 恒生銀行（00011） 星展銀行 東亞銀行（00023） 大新銀行（02356） 稅務貸款 富邦銀行

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