▲ 【Meta】FB改名後新作、Meta Watch產品圖流出 挑戰Apple Watch？

Facebook（美：FB）決定更改企業名稱為「Meta」，突顯公司視「元宇宙（Metaverse）」為未來發展重點，而Meta隨即傳出擬推新穿戴式智能設備。外電引述一張智能手錶產品圖，聲稱是從Meta和太陽眼鏡品牌Ray-Ban合作的「Ray-Ban Stories」相應的應用程式內找到。Meta智能手錶外觀最大特色是設有「瀏海」屏幕，在手錶正面設有鏡頭。

報道續指，Meta智能手錶在該應用程式內代號為「Milan」。Meta未有評論有關圖片。

Facebook正式改名為Meta拓元宇宙 以新面目迎接虛擬現實時代，可見【下一頁】

Facebook6月已傳推智能手錶 Oculus變Meta「親生仔」

早於是次流傳產品圖，Facebook於今年6月已傳出擬推出自家智能手錶，並最快於2022年夏季推出。

Meta放棄以旗艦社交平台「Facebook」來作為公司名稱，同時將原有虛擬實境（VR）裝置品牌「Oculus」改名，直接以Meta為品牌，Oculus Quest 明年初改以 Meta Quest 的名號在架上發售，更突顯公司未來發展重點將改在虛擬實境、穿戴式設備的生態。

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