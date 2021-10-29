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郵儲銀行1658內銀股首選　增長快息率高咩位買

股市 16:30 2021/10/29

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內銀股點揀？論業務增長速度及穩定性，中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）首選郵儲行 （01658） ，立即收看／收聽：

重溫《ET開市直擊》足本版：

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