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【Tesla】Tesla據報向寧德時代預訂45吉瓦時磷酸鐵鋰電池　對應近80萬輛電動車

股市 15:58 2021/10/29

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【Tesla】Tesla據報向寧德時代預訂45吉瓦時磷酸鐵鋰電池　對應近80萬輛電動車

內地媒體報道，Tesla特斯拉（美：TSLA）已向內地動力電池龍頭寧德時代（深：300750）預訂45吉瓦時（GWh）磷酸鐵鋰電池，主要用於Model 3和Model Y車型。報道稱，Tesla仍計劃追加訂單，「雙方已在洽談中」。寧德時代不予置評。

瑞銀財管料2030年全球六成新車電動化，詳見【下一頁】

Tesla早前指，搭配磷酸鐵鋰電池的Model 3和Model Y均為標準續航版本，前者電池容量為55度（kWh），後者為60度。據此作初步計算，45GWh的電池訂單，將對應近80萬輛電動車，這已經超越Tesla今年前三季全球總銷量。截至9月，Tesla今年全球銷售62.735萬輛電動車。

滬產Model 3最早搭配磷酸鐵鋰電池

Tesla最早搭配磷酸鐵鋰電池的車型，為上海工廠生產的Model 3標準續航版，今年初上海生產的Model Y標準續航版亦採用磷酸鐵鋰電池。

報道又指，2022年Tesla內華達電池工廠將會擴產，超過40吉瓦時，再加上松下和LG化學的供應，屆時Tesla銷量至少有150萬輛。

相關文章：【Tesla】通用汽車CEO：2025年電動車銷量能趕上Tesla　未來4年至少發布30款電動車

相關文章：Roth Capital：面對新競爭 　Tesla一萬億美元估值將縮水

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 電動車 總銷量 上海 銷售 Tesla 寧德時代（深：300750）
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