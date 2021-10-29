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【英鎊定存】英鎊定存最高12厘 大小行偷步先加存息

15:54 2021/10/29

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日前外電指，英國財金官員為下周四搶閘加息急降温，但市場預期英倫銀行下周出手的機率達63%。

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英倫銀行將於下周四（11月4日）議息，成為全球另一焦點，因市場憧憬英國或搶閘加息，較聯儲局超前，主因為了遏止脱歐後失速飛升的通脹。不過，花旗專家力排眾議，料礙於疫情嚴峻，英倫銀行暫仍忍手。誠然，眼下投資界對英國下月加息與否呈大分歧，高盛是率先大膽預估加息的其中一間大行。而本周一（10月25日）滙豐（00005，HSBC）放榜，其財務總監邵偉信亦引述市場估計，英國最快或於下周加息，明年底前再加多兩三次。

花旗回應本報查詢指，英倫銀行料明年上半年才調高政策利率。該行發言人解釋，一方面英國疫情再度惡化，另一方面央行亦對市場過度進取的加息預測作出冷卻，英倫銀行首席經濟師最近放風，11月議息對加息未有定論，官員對利率的討論相當平衡。

畢竟港英兩地是滙豐的盈利重鎮，而銀行淨利息收入備受市場利率變化所影響，邵偉信本周初也明言，英國拆息每升0.25厘，可增加集團約3.5億美元收入。

滙豐上季稅前多賺76%勝預期【下一頁

正因英國是否急於加息惹來市場激辯，對英鎊有需求者，例如是持有BNO的港人，不妨趁大小行先前偷步猛加英鎊存息而開立高息定存，例如是鮮有搶外幣的工銀亞洲，推出兩周年息6厘優惠。建行亞洲1周定存則有9厘，惟不及勇進的恒生 （00011） ，10月已勁加此短存兩厘、至12厘，跟南商齊膺高息王。至於1個月年息，建行亞洲與中銀香港 （02388） 也有兩厘。

此外，展望英鎊前景，花旗料3個月內見1.33，但未來半年至1年下試1.29，長目標1.32。短期操作方面，華僑永亨經濟師認為，英鎊早前回勇已反映加息預期，眼下市場預期英倫銀行下周出手的機率達63%；然而，一旦按兵不動，慎防鎊滙回調壓力大。未來兩周鎊滙兌美元料介乎1.37至 1.388，兌港元的支持位在10.655，阻力區約為10.795。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

華僑永亨銀行 工銀亞洲 建行亞洲 中銀香港（02388） 恒生銀行（00011） 滙豐控股（00005） 定期存款 外幣定期存款 英鎊

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