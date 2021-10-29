【互聯網監管】內地最高法院：將嚴懲「大數據殺熟」、平台逼迫二選一案件

▲ 阿里巴巴此前 因「二選一」行為被內地處以歷來最大的反壟斷罰款。

內地最高法院出台意見再次劍指反壟斷司法，要求加強對平台企業壟斷的司法規制，嚴懲平台強制「二選一」「大數據殺熟」等行為。

最高人民法院今日（29日）發布《關於加強新時代知識產權審判工作為知識產權強國建設提供有力司法服務和保障的意見》（以下簡稱《意見》）。《意見》明確提出，要依法適用懲罰性賠償，加大知識產權侵權損害賠償力度和對侵權行為懲治力度，及時有效阻遏侵權行為。加大對於知識產權虛假訴訟、惡意訴訟等行為的規制力度，防止濫用知識產權，推進知識產權訴訟誠信體系建設。

值得關注的是，《意見》還要求加強反壟斷和反不正當競爭司法，依法妥善審理反壟斷和反不正當競爭案件。出台反壟斷民事糾紛司法解釋和反不正當競爭司法解釋，發布典型案例，發揮「紅綠燈」作用，明確司法規則，規範市場主體行為。加強對平台企業壟斷的司法規制，依法嚴懲平台強制「二選一」、「大數據殺熟」等破壞公平競爭、擾亂市場秩序行為，切實保護消費者合法權益和社會公共利益，維護和促進市場公平競爭。

最高法院民三庭庭長林廣海表示，最高法院將及時出台審理反不正當競爭案件法律適用的司法解釋，細化和完善平台企業壟斷和不正當競爭行為的認定標準，促進創新要素自由有序流動、高效配置，維護公平有序競爭秩序。

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