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【加密貨幣】魷魚遊戲熱潮持續 加密貨幣「魷魚幣」誕生 24小時內上漲近2400%

環球政經 16:57 2021/10/29

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Netflix的韓劇《魷魚遊戲》風靡全球，就連NBA球星勒邦占士（LeBron James）、安東尼戴維斯（Anthony Davis）也成為粉絲之一。近日更催生了一個以《魷魚遊戲》命名的加密貨幣「魷魚幣」（SQUID），這加密貨幣的價格在過去 24 小時內上漲了近 2,400%，其市值超過了 1.74 億美元，目前價格為3.36美元。

【魷魚遊戲】英國首辦「真人版魷魚遊戲」 有機會贏獎金5344元 淘汰者不會被處決 【下一頁

CoinMarketCap發出警告，稱已收到多份報告，當中不少用戶表示無法在交易所Pancakeswap上出售此代幣。目前尚不清楚為何有些用戶無法出售他們的代幣，但描述代幣的白皮書確實列出了一種反傾銷技術，可以防止人們在不滿足某些條件的情況下出售他們的代幣。

【毛孩好去處】翩滙坊推「HALLO親子寵物生活市集」 集合大量寵物品牌 10月30日一連兩周未開市 【下一頁

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SQUID 代幣作為《魷魚遊戲》項目的獨家代幣推出，其在線錦標賽於 11 月舉行，並模仿韓劇《魷魚遊戲》中的六輪比賽。但與Netflix不同的是，該公司表示「輸家顯然沒有提供致命的後果！」在該系列賽中，最終獲勝者的大獎最高為 3850 萬美元，不會限制最終獎金的最大值，也不會限制參與者的數量。然而，玩家必須以「魷魚幣」支付預設價格才能參與每場比賽，有些回合還要求用戶購買定制的NFT，可在其網站上出售。其中一些 NFT 以節目中的角色為特色，包括穿著全身紅粉色西裝的警衛（確切的顏色在節目迷中引起了激烈的爭論）和覆蓋整個臉部的黑色面具。遊戲玩法並不便宜，尤其是在當前價格下，而每一輪的入場費在開發者 (10%) 和獎勵池 (90%) 之間分配。

 

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責任編輯：羅浩濂

虛擬貨幣 虛擬貨幣種類 魷魚遊戲 經濟

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