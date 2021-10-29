【加密貨幣】魷魚遊戲熱潮持續 加密貨幣「魷魚幣」誕生 24小時內上漲近2400%

Netflix的韓劇《魷魚遊戲》風靡全球，就連NBA球星勒邦占士（LeBron James）、安東尼戴維斯（Anthony Davis）也成為粉絲之一。近日更催生了一個以《魷魚遊戲》命名的加密貨幣「魷魚幣」（SQUID），這加密貨幣的價格在過去 24 小時內上漲了近 2,400%，其市值超過了 1.74 億美元，目前價格為3.36美元。

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CoinMarketCap發出警告 ，稱已收到多份報告，當中不少用戶表示無法在交易所Pancakeswap上出售此代幣。 目前尚不清楚為何有些用戶無法出售他們的代幣，但描述代幣的白皮書確實列出了一種反傾銷技術，可以防止人們在不滿足某些條件的情況下出售他們的代幣。

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SQUID 代幣作為 《魷魚遊戲》 項目的獨家代幣推出，其在線錦標賽於 11 月舉行，並模仿 韓劇《魷魚遊戲》 中的六輪比賽。但與Netflix不同的是，該公司表示「輸家顯然沒有提供致命的後果！」在該系列賽中，最終獲勝者的大獎最高為 3850 萬美元，不會限制最終獎金的最大值，也不會限制參與者的數量。然而，玩家必須以 「魷魚幣」 支付預設價格才能參與每場比賽，有些回合還要求用戶購買定制的NFT，可在其網站上出售。其中一些 NFT 以節目中的角色為特色，包括穿著全身紅粉色西裝的警衛（確切的顏色在節目迷中引起了激烈的爭論）和覆蓋整個臉部的黑色面具。 遊戲玩法並不便宜，尤其是在當前價格下，而 每一輪的入場費在開發者 (10%) 和獎勵池 (90%) 之間分配。

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責任編輯：羅浩濂