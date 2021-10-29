【ET講股通】梁耀康：假如歷史重演應點部署？（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

港股10月最後一個交易日未能承接高開，恒生指數尾市跌約165點，報25389點；科指跌1%，報6382點。內險股向下，國壽 （02628） 、平保 （02318） 跌逾3%；平安好醫生 （01833） 跌近13%破底，啤酒股逆市升；創維 （00751） 升17%破頂。港股11月怎部署？獨立股評人梁耀康（Dave）於《ET講股通》為你分析。

Time code：

00：00 - 港股今日市況速報

01：15 - 中國平安 （02318） 業績差股價挫

04：41 - 氣候峰會＋聯儲局議息成下周市場焦點

11：51 - 欲部署買貨 可選擇的高風險股：談美團 （03690） 、中海油服 （02883） 、李寧 （02331）

16：05 - 留意新能源車：談比亞迪 （01211）

19：18 - 京東 （09618） 及騰訊 （00700） 可吼

19：50 - 港交所 （00388） 可部署

23：30 - 觀眾問股：錦欣生殖 （01951） 前景點睇

30：36 - 觀眾問股：康寧傑瑞製藥 （09966）

31：46 - 觀眾問股：騰訊 （00700）

34：15 - 觀眾問股：波司登 （03998） 5.6元有貨怎辦

35：20 - 觀眾問股：平安好醫生 （01833） 前景



有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

立即收看/收聽：https：//video.hket.com/video/3093997

▲ 【ET講股通】梁耀康：假如歷史重演應點部署？（歡迎到本節目留言區即時交流）

******

恒指全日收報25377點，跌178點，大市總成交1,262億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，保險股受壓，科技股亦偏軟，後市重要支持為25000關。

內險股季績欠佳，平保 （02318） 跌4.2%至55.9元，惟券商給予該股目標價仍相對高，相信即使短期仍有調整機會，惟若大市能守穩25000關，相信內險股向下破位機會不大，再大跌空間有限。

下周氣候峰會及儲局議息，勢將左右市況。

回看去年大市走勢，升浪自去年10月展開，升至今年3月。恒指早前突破下降軌，加上人民銀行或有望提前釋放流動性提振經濟，加上內地嚴控商品成本及通脹，相信有利港股年底表現。假設升市歷史重演，阻力先看25800點，若突破，可考慮適量加倉；進一步阻力則看26300點，若突破，則可望展開較大升浪。

高風險組合 美團作主力

部署上，可組建高風險組合，以美團 （03690） 為主力，中海油服 （02883） 為輔，前者為恒指主要成分股，後者則有望受惠環球加大石油供應。此外，組合亦可收集福萊特玻璃 （06865） 及李寧 （02331） 。新能源車股亦可留意，包括小鵬 （09868） 、理想 （02015） 及比亞迪 （01211） 。

中風險組合則可吼京東 （09618） 及騰訊 （00700） ，料受監管打擊相對較小。港交所 （00388） 亦可吸納，勢受惠港股整體成交向上。組合亦可加入龍源電力 （00916） 、吉利 （00175） 或長汽 （02333） 。

【「ET講股通」問股環節，包括︰錦欣生殖、比亞迪、康寧傑瑞製藥、騰訊、波司登、平安好醫生︰立即觀看】

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

******

＊重溫《石Sir午市閒談》【按此】*

*重溫《ET開市直擊》【按此】*