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【港元定存】大行延港元定存戰幔 特惠息順延下月底

15:35 2021/10/29

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富邦預告3個月年息3.28厘優惠本周日到期，暫不再延長，反觀恒生卻順延特惠息。

    點擊圖片放大

時值10月煞科周，正當市場觀望氣氛甚濃，全城緊盯下周四（11月4日）聯儲局議息後的退市收水大計，致令今個星期只有兩間中小行調整港元定期存款息率，包括大新 （02356） 兩連加，把3個月年息累計勁加0.3厘，新息率報0.8厘；交銀香港則加減不一。不過，縱然下周一（11月1日）才是下月開局，恒生 （00011） 已急不等待把旗下3個月年息的優惠截止期，由原本明天（10月30日），率先預告延至11月底。

＊逢交易日下午1時《石Sir午市閒談》與你談股論市*

專家認為，雖然大行搶閘延長港元定存戰幔，但相信下周初市場仍陷悶局，待下周四儲局議息結果出爐後，業界才作最新布局。

人幣定存罕現破頂息  1個月短存享5厘年息【下一頁

至於本周高息榜，僅3個月期稍有變動，因虛擬銀行滙立（WeLab Bank）早前下調此短存息，由最高1.1厘輾轉降至0.75厘，遂跌出三甲之列。相反，花旗曾於9月底勁加此存期0.5厘至重返1厘大關，故罕有晉升季軍。本周一面倒獨加的大新，以0.8厘晉級第4位。至於順延特惠息多一個月的恒生，3個月期最高有0.4厘，加息似乎是為要拉近與同業的距離。

*逢交易日早上9時《ET開市直擊》市場專家為你分析市況，做好開市準備*

惟追息族須注意，甫踏入11月，3個月期的高息王或有大執位，因雄霸榜首多時的富邦3.28厘，該行回應本報查詢指，此存息將於本周日（10月31日）屆滿。若上述冠絕全城的破頂息下架，屆時工銀亞洲的3厘有望坐亞望冠。

另一方面，1個月港元拆息今天（10月29日）終止5連揚，維持在0.06厘；反映銀行資金成本的3個月拆息也持平在0.15厘。

展望下周市況，大新高級經濟師温嘉煒回應本報查詢指，聯儲局下周議息後料或對息口去向有新啟示，無論是11月或12月開始縮減買債，相信局方仍會按計劃於明年中結束量寬，繼而考慮加息，但預期儲局主席鮑威爾暫不會急於再調整政策前景的措辭。美滙指數於第四季的高低預測介乎92至95.5，港元1個月拆息續在0.1厘或以下水平上落。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

港元同業拆息 工銀亞洲 富邦銀行 花旗銀行 滙立銀行 定期存款 港元定期存款 恒生銀行（00011） 大新銀行（02356）

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