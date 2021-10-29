  • 25°C
香港時間 : 20211029日 (五) 20:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【雷蛇賣盤？】雷蛇創辦人陳民亮等正與金融投資者洽談　或觸發全購要約

股市 18:51 2021/10/29

分享：

【雷蛇停牌】雷蛇創辦人陳民亮等正與金融投資者洽談　或觸發全購要約

RAZER雷蛇 （01337） 公布，董事長、執行董事兼控股股東陳民亮及執行董事兼主要股東Lim Kaling正在與金融投資者洽談，以探討一項涉及雷蛇的潛在交易可能性，其交易結構尚未確定，但可能導致也可能不會導致就雷蛇股份作出全面要約。雷蛇停牌前股價報1.96元，市值約172億元。雷蛇申請11月1日復牌。　

陳民亮等主要股東共持股57.8%

截至報告日期止，董事會瞭解，各方無法肯定該洽談，最終會導致各方就潛在交易的條款達成共識，陳明亮與Lim Kaling尚未就是否進行潛在交易作出決定，而且並未與任何一方訂立實施潛在交易的正式協議。

截至公告日，陳民亮持有雷蛇34.35%股份，Lim Kaling則持有23.46%。

雷蛇於2017年在香港上市，由周凱旋掌舵的維港投資是公司上市前主要投資者之一。

相關文章：

【RAZER】雷蛇：正考慮在美國第二上市 4成收入來自美國市場

【業績｜RAZER】雷蛇半年轉賺3400萬步美元符盈喜　CFO：再投資計劃不會拖累公司轉虧

【配股潮】雷蛇遭創辦人陳民亮等折讓最多7.5%減持　套現最多近7億元

 

 

港股 停牌 雷蛇（01337）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【富途FUTU】富途老虎證券最新回應 富途：絕大多數現有客户來自香港及海外
【富途FUTU】富途老虎證券最新回應 富途：絕大多數現有客户來自香港及海外
【恒指夜期+北水】北水轉吸7億　買長汽潤啤　恒指夜期跌38點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水轉吸7億　買長汽潤啤　恒指夜期跌38點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升92點　北水走資7.9億元（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升92點　北水走資7.9億元（不斷更新）
【3800】保利協鑫終發布去年及上半年業績　中期轉賺24億人幣
【3800】保利協鑫終發布去年及上半年業績　中期轉賺24億人幣
【FB改名】Facebook正式改名為Meta拓元宇宙　以新面目迎接虛擬現實時代、美股盤前最多升近2%
【FB改名】Facebook正式改名為Meta拓元宇宙　以新面目迎接虛擬現實時代、美股盤前最多升近2%
【美股期貨】道指期貨跌50點　納指期貨跌近0.9%　蘋果亞馬遜大跌（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌50點　納指期貨跌近0.9%　蘋果亞馬遜大跌（不斷更新）