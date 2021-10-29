【雷蛇賣盤？】雷蛇創辦人陳民亮等正與金融投資者洽談　或觸發全購要約

▲ 【雷蛇停牌】雷蛇創辦人陳民亮等正與金融投資者洽談 或觸發全購要約

RAZER雷蛇 （01337） 公布，董事長、執行董事兼控股股東陳民亮及執行董事兼主要股東Lim Kaling正在與金融投資者洽談，以探討一項涉及雷蛇的潛在交易可能性，其交易結構尚未確定，但可能導致也可能不會導致就雷蛇股份作出全面要約。雷蛇停牌前股價報1.96元，市值約172億元。雷蛇申請11月1日復牌。

陳民亮等主要股東共持股57.8%

截至報告日期止，董事會瞭解，各方無法肯定該洽談，最終會導致各方就潛在交易的條款達成共識，陳明亮與Lim Kaling尚未就是否進行潛在交易作出決定，而且並未與任何一方訂立實施潛在交易的正式協議。

截至公告日，陳民亮持有雷蛇34.35%股份，Lim Kaling則持有23.46%。

雷蛇於2017年在香港上市，由周凱旋掌舵的維港投資是公司上市前主要投資者之一。

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