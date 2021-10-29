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富途Futu高位急挫散戶47元低撈　咩位止賺走？

股市 15:15 2021/10/29

分享：

富途（美：FUTU）周四股價一度跌三成，收報58.47美元，跌近13%。有散戶表示自己於47元低撈富途欲搏反彈，問應該哪個價位止賺好，中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）這樣建議，立即收看／收聽：

重溫《ET開市直擊》足本版：

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00：00 - 港股今日焦點速覽　

01：05 - 美股外圍市況速覽+ADR速報

02：29 - 亞太股市早段市況速報

03：15 - 解讀美國GDP遜預期、下周議「收水」

07：21 - Facebook改名「Meta」　股價影響睇長綫

10：29 - Apple業績遜預期　長遠不看淡

14：36 - 觀眾問股：富途（FUTU）47元撈貨如何部署？

18：20 - 《魷魚遊戲》效應　命名「SQUID」虛擬幣24小時內飆升近23倍

18：57 - 港股上日市況速覽+北水盤路

19：53 - 比亞迪 （01211） 業績遜預期　股價或回吐

22：46 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 是吸納時機？甚麼價位買入？

24：00 - 恒指短期會整固波動　第四季不看淡

27：08 - 第四季看好新能源股、電力股、內需相關股

28：09 - 看好體育用品股　可選李寧 （02331）

29：33 - 觀眾問股：李寧 （02331） 可重上89元？是吸納時機？

30：38 - 港股開市市況速報

34：05 - ET個股推介 - 中國能源建設 （03996）

35：19 - 比亞迪電子 （00285） 43.1元重貨　可重上買入價？

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41：59 - 觀眾問股：中遠海控 （01919） 14.8有貨可重上買入價？

43：48 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 158元有貨要定止蝕位？

44：56 - 觀眾問股：江西銅 （00358） 16元有貨不建議加注？

46：27 - 觀眾問股：郵儲銀行 （01658） 內銀股中最推介

47：45 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 年底前上望空間？

50：42 - 觀眾問股：錦欣生殖 （01951） 走勢點睇？可跟北水現價買入？

51：45 - 觀眾問股：中國建材 （03323） 點睇？華潤水泥 （01313） 見底未？

53：02 - 觀眾問股：華能國際電力 （00902） 現價可買入？

54：08 - 觀眾問股：新奧能源 （02688） 145元有貨可長綫投資？

55：15 - 觀眾問股：五菱汽車 （00305） 前景點睇？

56：23 - 觀眾問股：康師傅 （00322） 會上衝？

57：18 - 恒指早段市況速覽

58：24 - 財經日誌提提你

 

欄名 : 3分鐘睇股

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