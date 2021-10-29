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【內房危機】佳兆業傳為佳兆業美好股權及兩本港住宅地尋找買家

股市 15:16 2021/10/29

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【內房危機】佳兆業傳為佳兆業美好股權及兩本港住宅地尋找買家

《路透》報道，佳兆業 （01638） 正在為其在香港上市的物業管理公司佳兆業美好 （02168） 和香港兩幅住宅用地尋找買家。消息指，佳兆業計劃悉售其持有的佳兆業美好的67.18%股份，佳兆業美好的市值約為24億元。不過，目前還沒有明確的買家。

佳兆業現跌2.5%，最新報1.16元；佳兆業美好現升7.9%，最新報16.38元。

佳兆業遭標普降評級【下一頁】

報道引述另一位消息人士和銷售演示文件指，佳兆業還將出售去年在香港取得的兩個住宅項目地塊。佳兆業沒有就出售佳兆業美好股份的計劃置評，也沒有立即回應有關出售香港住宅用地的置評請求。

佳兆業的境外債務總額僅次於陷入困境的中國恒大 （03333） ，後者負債超過3,000億美元。

佳兆業此前遭標普及惠譽雙雙降信貸評級，標普及惠譽先後將佳兆業信貸評級由「B」下調兩級至「CCC+」，前者維持其展望為負面，以反映公司不可持續的資本結構、大量債務在短期內集中到期，以及流動性減少。

更多【內房危機】消息    

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港股 傳統經濟股 佳兆業集團（01638） 佳兆業美好（02168） 物業管理 物業管理公司

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