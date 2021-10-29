南韓國情院用AI推測 金正恩減重約20公斤

北韓領袖金正恩早前亮相，身型明顯清減不少，其健康狀況惹來關注。南韓國家情報院表示，金正恩近期減重約20公斤，但估計健康無恙。南韓情報院亦指，金正恩在北韓朝野政治地位正持續強化，內部開始使用「金正恩主義」一詞。

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南韓國會情報委員會2名委員金炳基和河泰慶周四（28日）表示，南韓國家情報院在當日閉門會議上，否認金正恩使用替身亮相公開場合，並指透過人工智能等技術分析後總結，金正恩近期減重約20公斤，但估計健康無恙。情報院表示，金正恩今年內已公開亮相70日，按年增加45%。

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情報院報告指，勞動黨會場已不再懸掛北韓已故領袖金日成和金正日的照片，內部亦開始使用「金正恩主義」一詞，證明他開始建立自己的思想體系。南韓統一部副發言人車德哲表示，北韓當局尚未正式或公開地使用「金正恩主義」一詞，統一部將繼續關注有關動向。

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現時正值北韓即將引來金正恩執政10周年之際。車德哲表示，金正恩已經在勞動黨第8次代表大會上被推舉為總書記，新修訂的黨章將他稱為「首班」（即首腦），實際上已獲得和祖父及父親曾享有的政治地位。金正恩「人民大眾第一主義」等有別於其祖父及父親的治國思想，正在北韓持續鞏固和普及。

另外，金正恩胞妹金與正5月獲任國務委員，情報院指此舉是賦予她與地位相稱的職位。據悉，金與正負責外交安全事務。情報院透露，金與正今年已公開露面34次，較去年17次增加1倍，她不但掌管對南韓及美國事務，還會向金正恩匯報民生相關問題。

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責任編輯：李俊儀