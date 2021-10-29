  • 27°C
香港時間 : 20211029日 (五) 17:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國經濟】美國家庭基金會調查發現　5%未接種疫苗員工已離職

商業 15:58 2021/10/29

分享：

根據美國凱澤家庭基金會（Kaiser Family Foundation）剛公布的一項調查，美國有5%未接種疫苗的成年人表示，已因白宮早前宣布的強制接種疫苗行政令而離職。（法新社圖片）

根據美國凱澤家庭基金會（Kaiser Family Foundation）剛公布的一項調查，美國有5%未接種疫苗的成年人表示，已因白宮早前宣布的強制接種疫苗行政令而離職。

美國總統拜登在9月宣布，員工人數超過100人以上的企業，需確保僱員接種疫苗或每周接受病毒檢測。雖然該項行政令仍在審批中，但一旦實施，將覆蓋美國大約3分之2的私營企業。基金會的調查顯示，有25%的受訪員工表示，其僱主最近要求他們接種疫苗，數字遠高於6月份的9%和9月份的19%。

【萬聖節好去處】萬聖節影相打卡去邊好？　一文看清各大商場市集打卡位（不斷更新）

調查還指出，超過3分之1未接種疫苗的工人表示，他們會因此辭職；如果每周接受病毒檢測的選項取消，則有大約72%的人表示會辭職。

不少美國商業團體已提出反對拜登的疫苗行政令，要求白宮將這項規定推遲至假期過後。全國零售業協會代表Ed Egee表示，「我們完全贊成接種疫苗並已分發疫苗，協會花費了數百萬美元鼓勵員工接種，但現在政府讓僱主參與了一場充滿爭議和政治性的討論，這將為他們帶來巨大的執行挑戰，並可能在假期間面對現員工短缺的問題。Egee還指出，協會已經要求白宮在行政令確定後給予90天的實施期，以便僱主核實員工的疫苗接種狀況，和考慮以宗教及醫療理由申請豁免，並制定每周的檢測計劃。

運輸業方面，美國貨車運輸協會主席Chris Spear亦去信白宮，表示如果拜登的這項強制令開始執行，多達37%的司機可能會因為被解僱、被小型貨運公司的裁員或被退休而失去工作。

【Facebook】醜聞不斷　美國戶外服飾品牌Patagonia呼籲企業抵制Facebook

【可口可樂】擺脫疫情影響　可口可樂全球銷售增長16%

責任編輯：李智美

相關文章

【供應鏈危機】美國疫苗強制接種令　恐使供應鏈問題惡化
2021/10/24
【供應鏈危機】美國疫苗強制接種令　恐使供應鏈問題惡化
【美國經濟】有工沒人做　美國調查：勞動力短缺問題或至少持續至明年
2021/10/25
【美國經濟】有工沒人做　美國調查：勞動力短缺問題或至少持續至明年
【星巴克】應對勞動力不足　美國星巴克宣佈來年加薪二次吸引人才
2021/10/28
【星巴克】應對勞動力不足　美國星巴克宣佈來年加薪二次吸引人才
【Facebook】醜聞不斷　美國戶外服飾品牌Patagonia呼籲企業抵制Facebook
今日
【Facebook】醜聞不斷　美國戶外服飾品牌Patagonia呼籲企業抵制Facebook

你可能感興趣

【供應鏈危機】美國疫苗強制接種令　恐使供應鏈問題惡化
18:56 2021/10/24
【供應鏈危機】美國疫苗強制接種令　恐使供應鏈問題惡化
【美國經濟】有工沒人做　美國調查：勞動力短缺問題或至少持續至明年
16:26 2021/10/25
【美國經濟】有工沒人做　美國調查：勞動力短缺問題或至少持續至明年
【星巴克】應對勞動力不足　美國星巴克宣佈來年加薪二次吸引人才
19:11 2021/10/28
【星巴克】應對勞動力不足　美國星巴克宣佈來年加薪二次吸引人才
美國 白宮 經濟 退休 政治 辭職 裁員

下一篇文章

【萬聖節好去處】萬聖節影相打卡去邊好？　一文看清各大商場市集打卡位（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Facebook】醜聞不斷　美國戶外服飾品牌Patagonia呼籲企業抵制Facebook
【Facebook】醜聞不斷　美國戶外服飾品牌Patagonia呼籲企業抵制Facebook
【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【商企文化】家族企業分權　與稻米文化有何關係？
【商企文化】家族企業分權　與稻米文化有何關係？
【職位加薪】零售及服務業復甦招聘人手　口罩商提高2成薪金聘請新人
【職位加薪】零售及服務業復甦招聘人手　口罩商提高2成薪金聘請新人
【展覽復甦】國際環保博覽　創新科技引領環保進程　周六開放公眾入場
【展覽復甦】國際環保博覽　創新科技引領環保進程　周六開放公眾入場
【安心出行】食飯睇戲都要掃「安心出行」？　5 招減低私隱外洩風險
【安心出行】食飯睇戲都要掃「安心出行」？　5 招減低私隱外洩風險