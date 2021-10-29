【美國經濟】美國家庭基金會調查發現　5%未接種疫苗員工已離職

▲ 根據美國凱澤家庭基金會（Kaiser Family Foundation）剛公布的一項調查，美國有5%未接種疫苗的成年人表示，已因白宮早前宣布的強制接種疫苗行政令而離職。（法新社圖片）

根據美國凱澤家庭基金會（Kaiser Family Foundation）剛公布的一項調查，美國有5%未接種疫苗的成年人表示，已因白宮早前宣布的強制接種疫苗行政令而離職。

美國總統拜登在9月宣布，員工人數超過100人以上的企業，需確保僱員接種疫苗或每周接受病毒檢測。雖然該項行政令仍在審批中，但一旦實施，將覆蓋美國大約3分之2的私營企業。基金會的調查顯示，有25%的受訪員工表示，其僱主最近要求他們接種疫苗，數字遠高於6月份的9%和9月份的19%。

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調查還指出，超過3分之1未接種疫苗的工人表示，他們會因此辭職；如果每周接受病毒檢測的選項取消，則有大約72%的人表示會辭職。

不少美國商業團體已提出反對拜登的疫苗行政令，要求白宮將這項規定推遲至假期過後。全國零售業協會代表Ed Egee表示，「我們完全贊成接種疫苗並已分發疫苗，協會花費了數百萬美元鼓勵員工接種，但現在政府讓僱主參與了一場充滿爭議和政治性的討論，這將為他們帶來巨大的執行挑戰，並可能在假期間面對現員工短缺的問題。Egee還指出，協會已經要求白宮在行政令確定後給予90天的實施期，以便僱主核實員工的疫苗接種狀況，和考慮以宗教及醫療理由申請豁免，並制定每周的檢測計劃。

運輸業方面，美國貨車運輸協會主席Chris Spear亦去信白宮，表示如果拜登的這項強制令開始執行，多達37%的司機可能會因為被解僱、被小型貨運公司的裁員或被退休而失去工作。

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責任編輯：李智美