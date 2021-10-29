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【Facebook】VR成發展重點？　Facebook將投資10.1億於VR學習體驗

科技 14:29 2021/10/29

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Facebook正式宣布改名為「Meta」，並針對擴增現實（AR）和虛擬現實（VR）技術推出一系統發展方案。品牌在Connect 2021上宣佈會在未來三年內投資1.5億美元（約10.1億港元）用於發展VR學習內容。

【Facebook新名】Facebook改名「Meta」 配合元宇宙Metaverse發展計劃

據悉，品牌不單是創造沉浸式的教學體驗，部分投資會用於培訓AR和VR創作者，讓他們創作出好的作品。目前Facebook正與Unity合作，向有志於此的創作者教授教學類 VR內容所需的技能。他們主要會使用Unity的Create with VR for Educators工具和 Oculus Quest 2硬件，教授對象大部分是來自非牟利組織及教育機構。

此外Facebook也會與一些教育機構、非牟利團體合作，為其創作沉浸式的內容，而公司也承諾，會致力於增加人們接觸到VR教學內容的機會。

【Facebook】FB Spark AR Studio引入新技術 年內推免費創作App測試

【機迷熱話】Pokemon Go開發商夥任天堂 推AR手遊Pikmin Bloom

記者：廖淑瑩

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