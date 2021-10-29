捕魚權爭議不斷 英國外相召見法大使

英國脫離歐盟後，與法國就捕魚權問題爭議不斷升級，法國周四（28日）將一艘英國漁船通宵扣留，指船隻沒有許可證下在法國海域作業；另一艘被截查漁船被處罰款後獲放行。英國譴責法國行動，並宣布傳召法國大使，就捕漁爭議表達不滿。

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法國海事部周四指，發現一艘英國拖網漁船沒有許可證情況下在法國海域作業，因而被通宵扣押在法國北部港口勒阿弗爾（Le Havre）。同時，當局口頭警告另一艘英國漁船，罰款後獲放行。

英國譴責法國的「不合理」威脅，指法國政府的行動毫不合理，亦不符合《英歐貿易暨合作協定》（TCA）或其他國際法。外相卓慧思（Liz Truss） 下令周五（29日）傳召法國駐倫敦大使，希望對方就法國在海峽群島作出使人失望及威脅行動作解釋。

英國環境大臣尤俊仕（George Eustice） 堅稱，歐盟確實有向拖網漁船發出運可證，但不清楚為何漁船許可證其後被歐盟撒回。

被扣押的漁船 Cornelis Gert Jan 號，船隻擁有公司 Macduff Shellfish of Scotland 強調，船隻在法國水域合法捕魚，希望英國政府捍衛英國漁船權利，避免船上漁獲法國當局沒收。

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英國的捕魚區水域擁有大西洋東北部漁獲最豐富的區域之一，歐盟大部分漁獲在英國領海捕撈。有分析指，法國的行動似乎向英國施壓，警告英國與歐盟就捕魚問題上妥協。

另一方面，法國對英國於上月拒絕向數十艘法國漁船發出捕魚許可證的決定感到憤怒，認為英國違反脫歐協議，宣布實施一連串反制措施。

法國於下月2日起，對英國進口商品進行額外海關檢查、阻止部分英國船隻進入法國港口、並加強對英國船隻及貨車在邊境檢查。

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責任編輯：郭麗明