【疫市營商】旅遊平台「宅度假」商機　產品銷售升3倍

▲ 疫情亦成為公司管理帶來新挑戰，同時亦要給予員工信心。李靜茵表示，要給予員工信心，需要採取透明化措施，如讓員工得知公司現況、未來計劃等，讓員工不會有疑慮。（梁偉榮攝）

疫情嚴重打擊旅遊業，但有旅遊平台在疫情期間開拓新商機。除了舉辦網上旅行團、Staycation（宅度假）等，亦在平台上售賣各地手信，以解客人未能外遊之苦。新冠疫情亦成為公司的管理新挑戰，但管理層認為，透明化及多溝通的模式，有助減少員工疑慮。KKday香港區總經理李靜茵表示，疫情下的環境每天都改變，成為最大挑戰。同事要因應每天有不同的防疫措施，需要盡快作出部署及應變。

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融入各式活動 兼售台日食品

隨着疫情大流行，公司每天收到不同查詢，同事亦需要通知客戶。她表示，在疫情初期公司未有詳細審視及部署業務新方向，反而是以安撫客人情緒為先。直到4、5月時，當公司處理完定單後，就開始思考業務方向（見表），於是從手信着手。平台初期售賣一些台灣伴手禮，如蛋卷、鳳梨酥、鴨血等，因應市民減少外出用膳而提供更多食物選購，另亦售賣日本零食產品。疫情期間，市民未能外遊亦衍生Staycation（宅度假）商機，成功為KKday開拓市場，在過去6個月，平台單計本地酒店宅度假相關產品銷售，升幅已達3倍。

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管理新挑戰 獎勵計劃續進行

疫情亦為公司管理層帶來新挑戰，要保住業務又亦安撫員工。她表示，要給予員工信心，需要採取更透明化的制度，如讓員工得知公司現況、未來計劃等，減低其疑慮。而溝通亦是重要一環，需要聆聽員工對於問題的看法，一同解決問題。

疫情期間，該公司採取在家工作及輪流上班的模式，亦為營運帶來挑戰。李指，這些都是新嘗試，但員工減少回到辦公室，令同事之間的交流減少、關係變得不太緊密，故後來更改策略，允許員工自行選擇回到辦公室。

至於一直奉行的獎勵計劃，疫情期間亦有繼續，保持士氣。她舉例，「每周之星」計劃是每星期由員工自行推舉該星期表現好的同事，再由員工投票選出，得獎員工會獲得公司的獎勵，如水療療程。李靜茵認為，由同事口中讚美其他同事，有助提升工作的氛圍。

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記者：廖淑瑩