【可持續發展】富達：要COP26成功可從三角度出發　堅守1.5度目標並投放更多資金

▲ 陳振輝表示，COP26會議還需解決「巴黎協定規則手冊」中許多其他細節，以促進資本流向低排放技術。

第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）快將召開，富達國際全球企業管治與可持續投資主管陳振輝表示，目前的能源危機提醒各界COP26大會的重點，若沒有妥善規劃與執行，從化石燃料過渡到再生能源的目標可能會化為烏有，而在面臨停電和電費飆升的同時，政府將更難提出充分理由逐步淘汰燃煤。

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陳振輝指，各界需要盡快轉用再生能源的同時，也必須按部就班且公平有序達成目標，而成功的COP26可從三個角度出發，分別是堅守1.5ºC 目標、獲得資金支持及碳定價上升。他解釋，據政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）最新評估，地球溫度已增加1.2ºC ，且明顯引發極端氣候，而在《巴黎協定》191個締約中，只有70國承諾於本世紀中期左右實現淨零目標，現時全球亦正邁向全球暖化2.7-2.9ºC 的路上，各國必須提高其「國家自主貢獻（NDCs）」的承諾的範圍及法律約束力。

2050年前清潔能源和綠氫投資需130萬億美元

除制定積極的目標，COP26還需確保各方獲得這些目標所需的資金，據彭博新能源財經（BNEF）估算，從現在起到2050年，在清潔能源和綠色氫氣方面的投資需要130萬億美元，用作建設基礎設施和開發技術，以達淨零碳排放。

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陳振輝表示，COP26會議還需解決「巴黎協定規則手冊」中許多其他細節，以促進資本流向低排放技術，其中最關鍵的是全球碳定價策略，將投資導向淨零目標的過程中必須建立「污染者自付」機制，讓企業和政府對其排放負責。

他續稱，目前包括中國內地在內40多個國家已各自建立某些碳定價機制，歐盟亦正擴大其碳排放交易機制，以涵蓋更多產業。「碳定價必須上升才可發揮影響力。 如果碳排放成本低，經濟體將持續維持高碳排放量。」

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