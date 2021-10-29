  • 27°C
香港時間 : 20211029日 (五) 15:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【萬聖節好去處】萬聖節影相打卡去邊好？　一文看清各大商場市集打卡位（不斷更新）

商業 14:30 2021/10/29

分享：

萬聖節又到，相信今年會見到好多《魷魚遊戲》角色的身影，市民又可以在哪些地方慶祝、打卡？（D2 Place提供圖片）

萬聖節又到，相信今年會見到好多《魷魚遊戲》角色的身影，市民又可以在哪些地方慶祝、打卡？本報整理了部份商場和地區的節慶活動，以及提供的優惠。方便市民於今個周末期間，與家人、朋友、情人一起參觀、玩樂。

【萬聖節商機】新都城中心3期推萬聖節活動　設優惠及《魷魚遊戲》打畫片、波子遊戲吸客

商場

新都城中心3期

場內「大熱港韓遊戲+美食Halloween」會推出多項消費著數活動，包括日日送免費禮品、1元換熟食包，消費滿指定金額更可玩是日大熱港韓遊戲。場內也有《魷魚遊戲》以及本地的小遊戲，例如打畫片、波子遊戲、青蛙跳、拋接豆袋和戳泥膠糖餅。参加者親身體驗遊戲後，還可以贏取獎品。

中環街市

中環街市完成翻新後，舉行「全民愛『萬』遊」萬聖節活動，庭園內設立了5.5米高的「為食殭屍」吹氣公仔。同時，街市除了舉行多個特別活動，也會提供餐飲及消費優惠。街市地面的Dining Ground和1樓的I-O-N也推出多款「掛住食」餐點，如萬聖節系列特式雞尾酒，並邀請嘉賓調酒師於10月29日駐場調製雞尾酒。

灣仔Harbour Chill

場內設有「南瓜大搜尋」活動，已登記入場的小朋友會有1張地圖，只要在現場找尋隱藏的南瓜標記，並圈出正確位置，便可獲得1份小禮物。

D2 Place

D2 Place聯同遊戲中心「PowerPlay Arena」、4D VR 電競館 VAR LIVE 及第六屆香港復古遊戲展覽，一同舉行限定活動「The D Game」，工作人員會換上「魷魚遊戲」中的裝扮，一同慶祝萬聖節。

市集

《恐怖在線》嚇嚇Halloween市集

市集由網台節目《恐怖在線》主持潘紹聰主辦，場內約有50個攤位，售賣手作產品及萬聖節擺設，以及一些身心靈攤位，還有塔羅牌占卜等。入場人士更可穿着萬聖節服裝，競逐最佳造型大獎，只要讓職員拍照並上載到Instagram活動專頁，最多like的參賽者會獲得神秘大獎。

Inspire Hub

「Hublloween Market」將於在觀塘佔地13,000呎的Inspire Hub舉辦萬聖節市集，超過50檔特色攤檔參與，包括塔羅、服飾、飾物、香氛蠟燭、身體護理、特色食品、特色雞尾酒、水晶及手作小物等，當中攤檔更會特設萬聖節主題的產品。場內更設5個工作坊，包括有《魷魚遊戲》 椪糖工作坊，參加者可以親自即場製作椪糖。

山頂凌霄閣

山頂凌霄閣舉辦「萬聖嘩鬼狂呼慶典」，市民以最少兩樣萬聖節裝扮，當中包括萬聖節主題帽飾或化妝及服飾，即可前往山頂凌霄閣客戶服務中心換領摩天台428入場門票一張。其他活動包括「Trick or Treat！ 萬聖節尋糖果」、以及萬聖節正日限定的「山頂凌霄閣 x Dee Dream Life x XP Fitness Hub Spooktacular Halloween Fit & Treat 萬聖節兒童工作坊」。

中環Cabinet of Stories

Chicaca Culture拉丁美洲文化團體將在中環的藝術空間Cabinet of Stories舉辦「Fantasy of the Dead死人頭狂想屋」展覽，展出亡靈節相集及相關文化活動，包括「Catrina骷髏頭Face painting」、「彩繪骷髏頭親子工作坊」以及「動畫Coco祭壇親子工作坊」。

【萬聖節】Uber Eats與麥當勞推第2輪萬聖節優惠　叫2人及 4人套餐享30元優惠

【萬聖節】D2 Place萬聖節　魷魚遊戲配VR恐怖遊戲　同場加映紅白機盒帶展

責任編輯：李智美

相關文章

【萬聖節商機】新都城中心3期推萬聖節活動　設優惠及《魷魚遊戲》打畫片、波子遊戲吸客
今日
【萬聖節商機】新都城中心3期推萬聖節活動　設優惠及《魷魚遊戲》打畫片、波子遊戲吸客
【Staycation】萬聖節酒店入住率高達8成　惟酒店業：若房間內開派對可報警
2020/11/03
【Staycation】萬聖節酒店入住率高達8成　惟酒店業：若房間內開派對可報警
【萬聖節】D2 Place萬聖節　魷魚遊戲配VR恐怖遊戲　同場加映紅白機盒帶展
2021/10/24
【萬聖節】D2 Place萬聖節　魷魚遊戲配VR恐怖遊戲　同場加映紅白機盒帶展
【萬聖節】Uber Eats與麥當勞推第2輪萬聖節優惠　叫2人及 4人套餐享30元優惠
2021/10/25
【萬聖節】Uber Eats與麥當勞推第2輪萬聖節優惠　叫2人及 4人套餐享30元優惠

你可能感興趣

【萬聖節商機】新都城中心3期推萬聖節活動　設優惠及《魷魚遊戲》打畫片、波子遊戲吸客
今日 11:00
【萬聖節商機】新都城中心3期推萬聖節活動　設優惠及《魷魚遊戲》打畫片、波子遊戲吸客
【Staycation】萬聖節酒店入住率高達8成　惟酒店業：若房間內開派對可報警
11:54 2020/11/03
【Staycation】萬聖節酒店入住率高達8成　惟酒店業：若房間內開派對可報警
【萬聖節】D2 Place萬聖節　魷魚遊戲配VR恐怖遊戲　同場加映紅白機盒帶展
20:49 2021/10/24
【萬聖節】D2 Place萬聖節　魷魚遊戲配VR恐怖遊戲　同場加映紅白機盒帶展
美食 門票 商場 展覽 市集 玩樂 節慶 文娛藝術 身體護理 護理

下一篇文章

【Facebook】醜聞不斷　美國戶外服飾品牌Patagonia呼籲企業抵制Facebook
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中小企營商】生產力局公布第4季「渣打香港中小企領先營商指數」　零售業表現亮眼　指數上升2.8
【中小企營商】生產力局公布第4季「渣打香港中小企領先營商指數」　零售業表現亮眼　指數上升2.8
【安心出行】食飯睇戲都要掃「安心出行」？　5 招減低私隱外洩風險
【安心出行】食飯睇戲都要掃「安心出行」？　5 招減低私隱外洩風險
【展覽復甦】國際環保博覽　創新科技引領環保進程　周六開放公眾入場
【展覽復甦】國際環保博覽　創新科技引領環保進程　周六開放公眾入場
【香港經濟】57%香港消費者第三季家庭收入沒影響　非必要開支增2個百分點
【香港經濟】57%香港消費者第三季家庭收入沒影響　非必要開支增2個百分點
【一田百貨】啤酒迷集合　一田啤酒節集齊近百款選擇
【一田百貨】啤酒迷集合　一田啤酒節集齊近百款選擇
【職位加薪】零售及服務業復甦招聘人手　口罩商提高2成薪金聘請新人
【職位加薪】零售及服務業復甦招聘人手　口罩商提高2成薪金聘請新人