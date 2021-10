【萬聖節好去處】萬聖節影相打卡去邊好？　一文看清各大商場市集打卡位（不斷更新）

▲ 萬聖節又到,相信今年會見到好多《魷魚遊戲》角色的身影,市民又可以在哪些地方慶祝、打卡?(D2 Place提供圖片)

萬聖節又到,相信今年會見到好多《魷魚遊戲》角色的身影,市民又可以在哪些地方慶祝、打卡?本報整理了部份商場和地區的節慶活動,以及提供的優惠。方便市民於今個周末期間,與家人、朋友、情人一起參觀、玩樂。

【萬聖節商機】新都城中心3期推萬聖節活動 設優惠及《魷魚遊戲》打畫片、波子遊戲吸客

商場

新都城中心3期

場內「大熱港韓遊戲+美食Halloween」會推出多項消費著數活動,包括日日送免費禮品、1元換熟食包,消費滿指定金額更可玩是日大熱港韓遊戲。場內也有《魷魚遊戲》以及本地的小遊戲,例如打畫片、波子遊戲、青蛙跳、拋接豆袋和戳泥膠糖餅。参加者親身體驗遊戲後,還可以贏取獎品。

中環街市

中環街市完成翻新後,舉行「全民愛『萬』遊」萬聖節活動,庭園內設立了5.5米高的「為食殭屍」吹氣公仔。同時,街市除了舉行多個特別活動,也會提供餐飲及消費優惠。街市地面的Dining Ground和1樓的I-O-N也推出多款「掛住食」餐點,如萬聖節系列特式雞尾酒,並邀請嘉賓調酒師於10月29日駐場調製雞尾酒。

灣仔Harbour Chill

場內設有「南瓜大搜尋」活動,已登記入場的小朋友會有1張地圖,只要在現場找尋隱藏的南瓜標記,並圈出正確位置,便可獲得1份小禮物。

D2 Place

D2 Place聯同遊戲中心「PowerPlay Arena」、4D VR 電競館 VAR LIVE 及第六屆香港復古遊戲展覽,一同舉行限定活動「The D Game」,工作人員會換上「魷魚遊戲」中的裝扮,一同慶祝萬聖節。

市集

《恐怖在線》嚇嚇Halloween市集

市集由網台節目《恐怖在線》主持潘紹聰主辦,場內約有50個攤位,售賣手作產品及萬聖節擺設,以及一些身心靈攤位,還有塔羅牌占卜等。入場人士更可穿着萬聖節服裝,競逐最佳造型大獎,只要讓職員拍照並上載到Instagram活動專頁,最多like的參賽者會獲得神秘大獎。

Inspire Hub

「Hublloween Market」將於在觀塘佔地13,000呎的Inspire Hub舉辦萬聖節市集,超過50檔特色攤檔參與,包括塔羅、服飾、飾物、香氛蠟燭、身體護理、特色食品、特色雞尾酒、水晶及手作小物等,當中攤檔更會特設萬聖節主題的產品。場內更設5個工作坊,包括有《魷魚遊戲》 椪糖工作坊,參加者可以親自即場製作椪糖。

山頂凌霄閣

山頂凌霄閣舉辦「萬聖嘩鬼狂呼慶典」,市民以最少兩樣萬聖節裝扮,當中包括萬聖節主題帽飾或化妝及服飾,即可前往山頂凌霄閣客戶服務中心換領摩天台428入場門票一張。其他活動包括「Trick or Treat! 萬聖節尋糖果」、以及萬聖節正日限定的「山頂凌霄閣 x Dee Dream Life x XP Fitness Hub Spooktacular Halloween Fit & Treat 萬聖節兒童工作坊」。

中環Cabinet of Stories

Chicaca Culture拉丁美洲文化團體將在中環的藝術空間Cabinet of Stories舉辦「Fantasy of the Dead死人頭狂想屋」展覽,展出亡靈節相集及相關文化活動,包括「Catrina骷髏頭Face painting」、「彩繪骷髏頭親子工作坊」以及「動畫Coco祭壇親子工作坊」。

責任編輯:李智美