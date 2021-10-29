IDC：上季全球手機出貨量跌幅遠高預期　蘋果iPhone市佔重奪第二、小米出貨量跌近半成

▲ 蘋果iPhone第三季出貨量達5,040萬支，較去年同期增長逾20%。

今年第三季智能電話全球出貨量下跌，但蘋果公司的iPhone銷售回升。 市場研究調查機構IDC的數據顯示，智能電話全球出貨量扭轉年初雙位數的升幅，於第三季轉跌6.7%，跌至3.31億部，跌幅遠高過預期的2.9%。蘋果iPhone第三季出貨量達5,040萬支，較去年同期增長逾20%，這也讓蘋果公司在全球智慧手機製造商排行榜上回到了第二位。

三星本季度以6900萬部出貨量和20.8%的市場份額位居榜首，但由於供應限制，出貨量按年下降14.2%。蘋果以5040萬部出貨量重奪第二名，市場份額為15.2%，出貨量按年增長20.8%。小米在之前四個季度實現雙位數的高增長後，第三季度出貨量下降了4.6%，公司仍在努力解決前幾個季度沒有遇到的供應問題。小米仍以13.4%的份額和4430萬台的出貨量位居第三。vivo與OPPO並列出貨量分別為3330萬台和3320萬台，市場份額分別為10.1%和10.0%，位居第四。vivo出貨量按年增長5.8%，而OPPO季度末按年增長8.6%。

IDC研究主任NabilaPopal表示，供應鏈和零件短缺問題終於趕上了智能手機市場，盡管短缺問題對許多其他行業產生不利影響，但智能電話市場到目前為止似乎幾乎不受此問題的影響。NabilaPopal稱，短缺還沒有嚴重到導致出貨量下降的程度，只是限制了增長率。然而，問題現在變得更加複雜，短缺正在影響所有供應商。除了零件短缺之外，該行業還面臨其他製造和物流挑戰。更嚴格的檢測和檢疫政策正在推遲運輸，中國的電力供應限制了關鍵零部件的製造。盡管盡一切努力減輕影響，但所有主要供應商第四季度的生產目標都已下調。由於需求持續強勁，預計供應方面的問題要到明年才會緩解。

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