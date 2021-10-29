【輝瑞疫苗】美研究：5至11歲兒童接種副作用輕微

全球新冠肺炎疫苗接種進度不一，部分國家如美國已計劃為兒童接種。美國食品及藥物管理局（FDA）本周建議5至11歲兒童接種輝瑞疫苗，作為支持接種的理據，其中一項研究指出，有關年齡兒童接種後出現的副作用反應輕微。

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美國杜克大學的人類疫苗中心自3月起作臨床研究，探索輝瑞疫苗對5至11歲兒童身體產生的免疫反應。中心首席醫療主任兼杜克大學醫學院兒科教授里德（Emanuel Walter）表示，研究發現5至11歲兒童接種輝瑞疫苗後，副作用反應輕微。

里德指出，參與研究的兒童接種3分1成人劑量的輝瑞疫苗，即10微克。研究發現，兒童接種10微克疫苗時能夠產生足夠免疫反應，與成年人的免疫反應程度相約；而且最低機會出現如發燒﹑疼痛及發冷等副作用反應。研究亦發現，即使5至11歲兒童出現副作用，通常情況相當輕微，並會在1至2日內消失。

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另外，里德稱輝瑞為減少兒童錯誤接種成人疫苗，會在瓶身作出區分。現時成人接種的輝瑞疫苗用上紫色瓶蓋，童用疫苗則是橙色瓶蓋，方便醫護人員識別。里德亦強調，不應為兒童接種成人疫苗。

里德提醒家長，兒童接種疫苗後可能會感到疼痛，維時約一日。同時，兒童接種後翌日可能會感到不適或發燒，但里德聲稱一切是預期之內。里德亦建議家長，無需等待11歲的子女年滿12歲後再接種疫苗。

至於有關mRNA疫苗最常提及的罕見副作用心肌炎，研究則指暫未清楚兒童接種後的風險，仍在目前關注參與研究兒童的身體狀況。不過，里德指研究中並無發現任何兒童出現心肌炎。

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責任編輯：吳漢培