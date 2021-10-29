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紐約前州長科莫被正式起訴 料下周被捕

環球社會熱點 14:04 2021/10/29

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美國紐約前州長科莫被多名女性指控涉嫌性騷擾，並於今年8月在面臨彈劾壓力下辭職。紐約州法院證實，紐約州首府奧爾巴尼縣警方正式起訴科莫干犯性罪行。科莫堅稱自己無辜，但有美國媒體報道，科莫預料於下周被捕。

紐約州長科莫涉性騷擾請辭 女副州長霍楚爾接任 【下一頁】

美國當地媒體WNBC-TV取得起訴書副本報道，指奧爾巴尼縣（Albany）警方周四（28日）正式起訴科莫（Andrew Cuomo），在去年12月7日於州長官邸犯「強行碰觸」一名女性，並撫摸對方胸部及私密部位。起訴書指，科莫行為出於羞辱他人和滿足自己性慾。

法院發言人查爾方（Lucian Chalfen）透過電郵證實報道屬實，並稱科莫被指控性犯罪，是次為科莫性醜聞事件中第1宗起訴。奧爾巴尼縣媒體報道，科莫需在11月17日出庭聆訊。《紐約時報》指，科莫料於下周被捕。

調查指紐約州長科莫確涉性騷擾 拜登籲引咎辭職 【下一頁】

科莫代表律師格拉文（Rita Glavin）發表聲明，表示科莫無辜，質疑警長處理案件的方式，指科莫甚至未有向警察官提及自身行為。格拉文表示，是次檢控不是專業執法，而是政治檢控。

奧爾巴尼縣地方檢察官蘇亞雷斯（David Soares）發表聲明，表示並未提早得悉訴訟情況，拒絕進一步評論。紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）表示，一項為期5個月的獨立調查總結發現，科莫行為違反多項聯邦及州份法律。她周四發表聲明表示，是次起訴進一步證實報告中的調查結果。

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責任編輯：李俊儀

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