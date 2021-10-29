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【理財智慧】10月康宏MPF指數升2.18%  股票指數表現最好

理財智慧 14:03 2021/10/29

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在後新冠疫情下，由於大部分的股票市場都積極向好，在股票指數帶動下，截至10月20日，康宏MPF綜合指數按月升2.18%，年初至今升了4.17%。以個別板塊為計，股票指數和核心累積指數均錄得正增長，分別為4.31%和1.21%。當中以債券指數表現最差，按月跌1.62%，年初至今跌3.42%。

 

在股票指數當中，表現最好是香港股票指數，按月升8.14%，但以年計只有0.68%。香港股市在頭兩個季度由於內地部分行業受到整改，部分藍籌股股價受壓，例如美團、阿里巴巴、騰訊等，由於大部分MPF 香港基金均追蹤恒指的表現，因此頭兩季表現較差。但大部分的股票在這兩個月表現反彈，令到恒指表現也回升。

 

歐洲和美國股票是今年內表現最好的，按年分別升18.56%和23.03%。主要受惠於歐美各政府在疫後大力推動經濟發展有關，包括大規模的經濟補助政策。同時，隨著疫苗普及，歐美各國也決定「與病毒共存」，經濟逐漸恢復正常，因此也帶動不同行業的發展，令到股市表現較好。

 

 

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責任編輯：陳佳恩

股票 經濟 疫情 財務自由 恒生指數 板塊 債券指數 藍籌股

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