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【AEON新店】AEON將於油塘大本營開設兩層新店　引入更多自家品牌「TOPVALU」商品

股市 13:12 2021/10/29

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【AEON新店】AEON將於油塘大本營開設兩層新店　引入更多自家品牌「TOPVALU」商品

經營AEON的永旺 （00984） 再開新店，繼今年8月進駐旺角家樂坊後，最新租用油塘大本型兩層舖位開設本港第4間「AEON STYLE」，為首間服務東九龍顧客的店舖。AEON油塘店將位於大本型一樓101至2及106至7號舖及二樓201至2號及208號舖，租期為9年。

AEON油塘店的超市部份將提供更多直接進口商品和專屬自家品牌「TOPVALU」商品，並引進多間適合目標顧客群的專賣店，包括AEON自家家居品牌「HÓME CÓORDY」，內衣及休閒服裝品牌「iC innercasual」，以及室內遊樂場「Molly Fantasy」。

相關文章：【AEON】AEON STYLE旺角正式開業　佔地逾2萬平方呎　內設Daiso（多圖）

相關文章：【業績｜AEON】永旺中期虧損擴大2.4倍至2.45億　管理層：考慮加快開設Daiso Japan（第二版）

相關文章：永旺董事會多名成員變動　正式委任中川伊正為董事會主席 

*同場加映 →【ET開市直擊】港股10月大反彈 萬聖節後再部署（附Time code） 

 

港股 超市 家品 油塘 永旺（00984）

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