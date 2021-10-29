▲ 【AEON新店】AEON將於油塘大本營開設兩層新店 引入更多自家品牌「TOPVALU」商品

經營AEON的永旺 （00984） 再開新店，繼今年8月進駐旺角家樂坊後，最新租用油塘大本型兩層舖位開設本港第4間「AEON STYLE」，為首間服務東九龍顧客的店舖。AEON油塘店將位於大本型一樓101至2及106至7號舖及二樓201至2號及208號舖，租期為9年。

AEON油塘店的超市部份將提供更多直接進口商品和專屬自家品牌「TOPVALU」商品，並引進多間適合目標顧客群的專賣店，包括AEON自家家居品牌「HÓME CÓORDY」，內衣及休閒服裝品牌「iC innercasual」，以及室內遊樂場「Molly Fantasy」。

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