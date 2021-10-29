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【Google】防範色情影片移植！Google新安全政策　允許刪除「非自願外流」未成年用戶照片

科技 12:59 2021/10/29

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任何未滿18歲的用戶，都可以親身或透過父母監護人去填寫申請表格，說明希望Google刪除「目前未成年人的圖片」，並需要提供未成年人信息、圖像URL和會出現這些結果的搜索關鍵字等資料。

Google從8月開始實施多個措施保護未成年用戶，如停止收集未成年用戶數據，避免廣告推送情況等。Google日前要推出新安全政策，讓未成年的用戶或其父母監護人，可以要求Google從搜尋結果中，刪除未成年用戶圖片。藉此來保護18歲以下未成年用戶在網路上，可能遇到的潛在安全問題，如有未經同意流出的露骨及私密照片，或非真實流出的色情內容，如早前的小玉Deepfake色情影片移植事件。

【YouTube新政策】YouTube擬加強管制兒童模式　違者將遭刪影片或影響獲利

【Google】打擊不實氣候變遷資訊　Google、YouTube下月起不再為該類網站提供廣告服務

任何未滿18歲的用戶，都可以親身或透過父母監護人去填寫申請表格，說明希望Google刪除「目前未成年人的圖片」，並需要提供未成年人信息、圖像URL和會出現這些結果的搜索關鍵字等資料。

Google表示，會審查所有請求並全球通用，當通過審核後會獲得通知。成功通過審核後，其他人將無法透過再Google搜尋中取得有關圖片，確保圖片不被濫用並在網絡上散播，保障未成年用戶私隱。

但值得留意的是，若圖片涉及重大公眾利益或新聞價值的情況下並不包括在內。另外申請者只能要求剛除搜尋結果的圖片，而無法將圖片從Google中完全刪除。若想刪除指定網頁中的圖片，需直接向有關網頁管理人員要求刪除。

用戶如有需要，可在下方查看更多資訊：
https://support.google.com/websearch/answer/10949130?hl=en

【保護私隱】Google限制廣告商追蹤未成年用戶　禁止投放特定廣告內容　

責任編輯：黃顯晴

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