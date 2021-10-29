【石Sir午市閒談】今日推介中電｜馬鋼、鞍鋼、比亞迪、李寧、紫金最新部署

恒生指數中午收報2441點，跌114點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中電 （00002） ，另亦會分析馬鋼 （00323） 、鞍鋼 （00347） 、比亞迪 （01211） 、李寧 （02331） 、紫金 （02899） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code

00：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

03：39 – 馬鋼 （00323） 下調壓力大

06：41 – 鞍鋼 （00347） 跌破4.38元頸綫

08：40 – 比亞迪 （01211） 不宜下破233.00元

14：27 – 李寧 （02331） 不宜下破78.00元位

16：02 – 紫金 （02899） 下調壓力大

18：51 – 中電 （00002） 穩守突擊

22：32 – 推介股表現記錄

23：10 – 過去7日解答問題記錄

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