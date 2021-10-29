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【石Sir午市閒談】今日推介中電｜馬鋼、鞍鋼、比亞迪、李寧、紫金最新部署

股市 13:00 2021/10/29

分享：

恒生指數中午收報2441點，跌114點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中電 （00002） ，另亦會分析馬鋼 （00323） 、鞍鋼 （00347） 、比亞迪 （01211） 、李寧 （02331） 、紫金 （02899） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code

00：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析
03：39 – 馬鋼 （00323）   下調壓力大
06：41 – 鞍鋼 （00347）   跌破4.38元頸綫
08：40 – 比亞迪 （01211）   不宜下破233.00元
14：27 – 李寧 （02331）   不宜下破78.00元位
16：02 – 紫金 （02899）   下調壓力大
18：51 – 中電 （00002）   穩守突擊
22：32 – 推介股表現記錄
23：10 – 過去7日解答問題記錄

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

 *同場加映 →【ET開市直擊】港股10月大反彈 萬聖節後再部署（附Time code）

 

港股 中電控股（00002） 馬鞍山鋼鐵（00323） 鞍鋼股份（00347） 比亞迪股份（01211） 李寧（02331） 紫金礦業（02899） 石鏡泉

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