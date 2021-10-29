  • 27°C
香港時間 : 20211029日 (五) 14:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】可口可樂傳624億元購運動飲料BodyArmor　料未來數周完成

股市 13:27 2021/10/29

分享：

【美股焦點】可口可樂傳624億元購運動飲料BodyArmor　料未來數周完成

可口可樂（美：KO）接近完成收購運動飲料品牌BodyArmor。據彭博引述知情人士消息指，持有BodyArmor部分股權的可口可樂，即將全購BodyArmor，代價約80億美元（約624億港元），預料交易可能會在未來數周內完成。可口可樂早前在2月24日文件中表示，有意收購BodyArmor餘下股權，有關交易待監管部門批准。

預料交易將增加可口可樂在梳打水、運動飲料和咖啡業務的銷售，但根據歐睿信息諮詢公司的數據顯示，即使可口可樂完成收購BodyArmor，可口可樂在運動飲料市場佔有率仍只有約23%，低於百事（美：PEP）旗下Gatorade（佳得樂）的68%。

百事可樂預告明年初再度上調產品售價【下一頁】

早在2018年，可口可樂已收購了BodyArmor部分股權，成為BodyArmor第二大股東，持股僅次BodyArmor聯合創始人Mike Repole，其他早期投資者包括已故籃球明星Kobe Bryant。

可口可樂公佈第三季業績時表示，預計未來幾個月大宗商品價格上漲、勞動力成本增加和供應鏈挑戰將令產品價格上漲更多。

更多美股新聞

相關報道：【美股焦點】AMD第三季纯利升137%　調高全年收入增長預測

【美股焦點】微軟上季業績勝預期　受惠雲業務增長

編輯：曾樂詩

*同場加映 →【ET開市直擊】港股10月大反彈 萬聖節後再部署（附Time code） 

 

美股 百事（PepsiCo，美：PEP） 可口可樂（Coca－Cola，美：KO） 收購

上一篇文章

【港股市況】恒生指數午後初段跌逾百點　平保國壽齊跌3%、創維升17%破頂（不斷更新）

下一篇文章

【煤炭股】發改委：煤炭生產成本大幅低於現貨價、煤價仍存回調空間　中煤兗煤跌逾2%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【內房危機】佳兆業跌18%創新低　遭標普降評至「CCC+」、憂無力為250億境外債再融資
【內房危機】佳兆業跌18%創新低　遭標普降評至「CCC+」、憂無力為250億境外債再融資
【業績｜比亞迪】比亞迪第三季盈利跌27.5% 　股價曾跌4%跌穿300元
【業績｜比亞迪】比亞迪第三季盈利跌27.5% 　股價曾跌4%跌穿300元
【美股期貨】道指期貨跌20點　納指期貨跌0.6%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌20點　納指期貨跌0.6%（不斷更新）
【3800】保利協鑫終發布去年及上半年業績　中期轉賺24億人幣
【3800】保利協鑫終發布去年及上半年業績　中期轉賺24億人幣
【富途FUTU】富途老虎證券最新回應 富途：絕大多數現有客户來自香港及海外
【富途FUTU】富途老虎證券最新回應 富途：絕大多數現有客户來自香港及海外
【恒指夜期+ADR】夜期收市升92點　北水走資7.9億元（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升92點　北水走資7.9億元（不斷更新）