▲ 【美股焦點】可口可樂傳624億元購運動飲料BodyArmor 料未來數周完成

可口可樂（美：KO）接近完成收購運動飲料品牌BodyArmor。據彭博引述知情人士消息指，持有BodyArmor部分股權的可口可樂，即將全購BodyArmor，代價約80億美元（約624億港元），預料交易可能會在未來數周內完成。可口可樂早前在2月24日文件中表示，有意收購BodyArmor餘下股權，有關交易待監管部門批准。

預料交易將增加可口可樂在梳打水、運動飲料和咖啡業務的銷售，但根據歐睿信息諮詢公司的數據顯示，即使可口可樂完成收購BodyArmor，可口可樂在運動飲料市場佔有率仍只有約23%，低於百事（美：PEP）旗下Gatorade（佳得樂）的68%。

百事可樂預告明年初再度上調產品售價【下一頁】

早在2018年，可口可樂已收購了BodyArmor部分股權，成為BodyArmor第二大股東，持股僅次BodyArmor聯合創始人Mike Repole，其他早期投資者包括已故籃球明星Kobe Bryant。

可口可樂公佈第三季業績時表示，預計未來幾個月大宗商品價格上漲、勞動力成本增加和供應鏈挑戰將令產品價格上漲更多。

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編輯：曾樂詩

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