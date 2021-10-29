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【Facebook】醜聞不斷　美國戶外服飾品牌Patagonia呼籲企業抵制Facebook

商業 13:21 2021/10/29

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美國戶外服飾品牌Patagonia行政總裁Ryan Gellert呼籲其他企業，一起加入抵制Facebook的行列，要求Facebook（Meta）修正其平台問題。

Facebook今天剛宣布改名成Meta，外界猜測部分原因是是想與陷入醜聞的社交平台Facebook脫鉤，但商界似乎並不打算就此放過求Facebook（Meta）。美國戶外服飾品牌Patagonia行政總裁Ryan Gellert呼籲其他企業，一起加入抵制求Facebook（Meta）的行列，要求其修正Facebook平台問題。

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Ryan Gellert接受CNN採訪時表示，Facebook（Meta）應保障平台聲譽免受損害，令廣告商安心投放廣告，在該企展開行動之前，Patagonia將拒絕在Facebook上刊登廣告。他鼓勵其他企業加入抵制行列，推動Facebook將人類和地球置於利潤之前。

他提到，Patagonia在2020年6月就撤下了Facebook上所有付費廣告，因為「Facebook散佈了關於氣候變化、民主的錯誤資訊及仇恨言論。16個月後，我們繼續支援這種抵制行動」。

此前，由美國17間新聞機構組成的聯盟發表過一份報告，揭露了Facebook（Meta）的內部問題，報告包括數百份內部檔案，並由Facebook前員工Frances Haugen的法律顧問提供給國會。Gellert因此指出，這些文件已清楚說明，Facebook（Meta）缺乏問責制，這對其30億用戶造成了無法彌補的損害，以及對社會本身產生腐蝕性影響。「Facebook管理層明知道可以採取甚麼措施減輕傷害，但始終沒有進行徹底改革。」

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責任編輯：李智美

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