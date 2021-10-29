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【定息按揭】按證下月起將定息計劃轉為恒常計劃　H按抵還是定息按揭抵？

Hot Talk 12:22 2021/10/29

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按揭證券公司將定息按揭計劃轉為恒常計劃。按揭證券公司公布，定息按揭計劃由今年11月1日（周一）起由試驗性質轉為恒常計劃。現時計劃下的定息年利率將繼續維持有效至2022年1月底。

由明年2月開始，按揭證券公司會按其資金成本、業務風險、市場情況等因素不時釐定定息年利率，並每月公布。

定息年期 年利率
10年 1.99%
15年 2.09%
20年 2.19%

根據香港銀行公會數據，1個月拆息周五報0.06786厘，以目前市場H按計劃低至H+1.3%、H+1.4%計，H按的利率約為1.368%至1.468%，H按較10年期定息按揭利年利率低約50點子至60點子。不過，考慮到美國加息在即，定息按揭可能仍有一定吸引力。

金管局總裁余偉文接受電台訪問時表示，市場揣測聯儲局明年下半年慢慢加息，參考上次2015年開展的加息周期，當時港息與美息差距達1厘，才觸發市場有誘因套息。他指，美息上調傳導至港息有滯後效應，美息加息2至3次，才會傳導至香港。

借款人不用過壓測

財政司司長陳茂波表示，定息按揭計劃試行一年半以來，批出約4億港元貸款額，反映市場對定息按揭產品有一定需求。試驗計劃填補了市場的空隙，而計劃恒常化後將繼續為置業人士提供額外的財務選擇，減低他們面對利率波動的風險，並促進銀行體系的長遠穩定發展。

定息按揭計劃下，每宗住宅按揭貸款上限為 1,000 萬港元。定息期完結後，借款人可選擇採用屆時的定息按揭或浮息按揭計劃。考慮到借款人在定息期內不受利率波動影響，而定息期長達10年或以上， 按揭證券公司已徵得金管局同意，借款人毋須符合加息壓力測試，但現行的供款與入息比率要求仍然適用。

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定息按揭 余偉文 按揭貸款 定息 拆息 香港金融管理局 陳茂波 加息 H按 按揭證券公司

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